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日職／陳偉殷拚勝投 日媒：小心後面守備的人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日媒指出陳偉殷加盟阪神虎後的不安點，比起本人來說，更關鍵是後面守備的人。 潘俊宏
日媒指出陳偉殷加盟阪神虎後的不安點，比起本人來說，更關鍵是後面守備的人。 潘俊宏

台灣左投陳偉殷去年重返日職、加入羅德隊，繳出防禦率2.42的好成績，今年轉到阪神隊能否維持，進而拿下睽違已久的勝投，日本媒體「東京體育」採訪到的退役球員認為，重點在於阪神的守備。

陳偉殷去年在羅德隊出賽4場都是優質先發，加上防禦率2.42給予安定感，不過「東京體育」報導中出，陳偉殷已變成滾地球型投手，更加仰賴隊友守備，以去年最後一場先發來看，6局18個出局數只有2個靠三振拿下，另有15個滾地球出局。

一名退役球員就指出，「陳偉殷的不安點，比起本人來說，更關鍵是後面守備的人。」然而阪神隊守備稱不上好，失誤次數連續3年是12球團中最多。

該退役球員表示，陳偉殷在羅德無法拿下勝投，跟球隊的貧打固然有關係，不過反過來說，團隊失誤53次是聯盟最少，「雖然無法固定拿下勝投，但至少每場可以安心投球。」

反觀阪神隊脆弱的守備，該退役球員說：「能夠贏得陳偉殷的信賴嗎？要是失誤一多，恐怕會消減本人的鬥志吧。」

陳偉殷 阪神 羅德

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