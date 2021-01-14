日職／還不見陳偉殷身影 日媒：阪神8洋將春訓能抵達？

日職阪神隊至今未傳出陳偉殷在內的洋將抵達消息，眼見春訓將在2月1日展開，日本媒體「日刊體育」有著是否8人都無法在春訓抵達的疑惑，阪神副社長兼本部長谷本修表示，「確實有點困難」。

日本政府因應新冠肺炎出現變異，從1月底開始停發外國人新的入境簽證，阪神隊新簽的小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）、阿坎塔拉（Raul Alcantara）確定來不及趕上開訓。

陳偉殷去年效力於羅德隊，加上阪神原有的桑德斯（Jerry Sands）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）等另外6名洋將都已有工作簽證，不過至今未公布抵達日本的日期。

日刊體育表示，加上到達日本還需要2周的時間自主隔離，倒推回去，距離2月1日的開訓日，時間相當緊迫，反觀中日隊的畢謝德（Dayan Viciedo）、歐力士隊的摩亞（Steven Moya）都已陸續抵達。

阪神隊簽下了8名洋將，開訓一人未到的話，對新球季戰力難免會有影響，谷本修表示，洋將抵達之後雖無法使用球隊設施，但會盡量安排訓練器材在隔離的房間內，盡最大努力幫助球員。