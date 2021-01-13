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中職／首次人工草皮比賽 五隊總教練場勘提建議

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
天母棒球場採用人工草皮，中華職棒五隊總教練今到場巡視。圖／中華職棒聯盟提供
天母棒球場採用人工草皮，中華職棒五隊總教練今到場巡視。圖／中華職棒聯盟提供

天母棒球場經過整修，從天然草皮改為人工草皮，今年中華職棒要在此舉行賽事，聯盟今天特別邀集五隊總教練到場體驗、了解人工草皮，也計畫透過官辦或自辦賽讓球員適應。

台北市政府斥資近8千萬元整建天母棒球場，天然草皮改造翻新，重新鋪設變成人工草皮球場，也是中職第一次採用人工草皮球場進行賽事，今年3月26日開始，味全龍隊就要與富邦悍將隊在此進行三連戰。

為了讓各隊了解人工草皮，聯盟邀請各隊總教練一同觀察，包括味全龍隊葉君璋、富邦悍將隊洪一中、中信兄弟隊林威助、統一獅隊林岳平以及樂天桃猿隊曾豪駒，另外龍隊領隊任中傑、猿隊領隊浦韋青也都到場。

聯盟表示，主要是讓總教練體驗一下草皮彈跳等，與天然草皮不同之處，雖然採用人工草皮，但因技術進步，對於球鞋採用膠釘或金屬釘沒有規定，由各隊自行決定。

不過，天母棒球場內部仍有設施在調整，預計到2月底、3月初結束，官辦熱身賽若趕不及，各隊可能透過自辦賽測試，聯盟表示，也有球團提出，比賽當天或前一天提早到場練習的建議，盡量讓選手多點時間適應。

天母棒球場採用人工草皮，中華職棒五隊總教練今到場巡視。圖／中華職棒聯盟提供
天母棒球場採用人工草皮，中華職棒五隊總教練今到場巡視。圖／中華職棒聯盟提供

棒球 富邦悍將 味全龍

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