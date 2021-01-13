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日職／譚姆斯也沒豁免權 日媒：巨人髮禁影響球員表現

聯合新聞網 / 綜合報導
譚姆斯加入日職巨人隊也得服從髮禁規定，被球團告知需要剃掉招牌大鬍子。 歐新社資料照片
譚姆斯加入日職巨人隊也得服從髮禁規定，被球團告知需要剃掉招牌大鬍子。 歐新社資料照片

新賽季將加盟巨人的梶谷隆幸以及譚姆斯（Eric Thames），雙雙皆有招牌的鬍子來作為個人特色，但卻被球團告知需要剃鬍，而譚姆斯更是以大聯盟的洋基來形容巨人此項傳統，日媒《Jcast news》也特別撰文，指出巨人風格仍趨近於傳統保守，也影響了球員個人表現。

巨人球員實施髮禁、剃鬍的由來，源於前讀賣新聞社社長、有著「日本職棒之父」的正力松太郎所留下的精神「巨人軍要維持紳士風度」因而創立，其他球團若加入巨人軍，也須遵循此項規定。

而在1994年從橫濱轉到巨人的選手屋鋪要，率先打破此項傳統，他要求巨人必須讓他保留鬍子，否則不會放棄合約中的不可交易條款；2007年從火腿移籍的小笠原道大，也再三與巨人商討後獲得免剃鬍的權利。

《Jcast news》指出，可能受到巨人影響，央聯多數球員仍然維持黑色短髮造型，而洋聯在選手外觀上並未限制太多，可以留長髮甚至染成整頭金色，如同柳田悠岐、森友哉、山川穗高、中田翔、西川遙輝、山岡泰輔及滿臉鬍鬚的石川步，大多數洋聯主力明星都在個人造型上做出花樣，包括台灣好手陽岱鋼轉戰巨人前也是金髮飄逸，也繳出不錯成績。

而自2012年巨人奪下日本一後，央聯已連續8年敗北，也出現洋聯球隊的實力已經超車央聯的聲音，尤其在巨人連續兩年以四連敗收場，讓外界也呼籲這支元老及球團應學習嘗試接受新事物，不該拘泥於過去的傳統。

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