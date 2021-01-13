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韓職／前猿隊洋投曼恩轉職 改任樂天巨人投手協調
去年加盟中職樂天桃猿隊的洋投曼恩（Brandon Mann）轉職了，韓職樂天巨人隊今天公布2021年新球季教練團陣容，曼恩以投手協調一職加盟。
曼恩去年在下半季加入猿隊，原本定位先發，因表現不佳，先發3場後就轉任後援，10場出賽合計拿下0勝2敗，防禦率7.08，季後未獲猿隊續約。
在加入中職之前，曼恩有三年日職經驗，分別在2011、2012年效力過橫濱隊，2019年則在羅德隊出賽，與旅日投手陳冠宇成為隊友，2018年曼恩也曾在效力遊騎兵隊時升上大聯盟。
今年到韓職雖是曼恩球員生涯未有的體驗，不過身旁有個韓國血統的太太在幫助，適應亞洲環境沒有太大問題，而曼恩曾有過5年的「Driveline Baseball」訓練系統經驗，也預期會將相關訓練引進巨人隊，透過數據跟球員們溝通。
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