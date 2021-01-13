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中職／猿風加油實施8年 樂天將首度新增應援女團長

中央社 / 台北13日電
樂天桃猿隊將新增女團長，與其他3名男團長一起帶領球迷應援。 截圖自猿隊官方粉絲團
樂天桃猿隊將新增女團長，與其他3名男團長一起帶領球迷應援。 截圖自猿隊官方粉絲團

中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，今年新球季將要把實施8年的「猿風加油」帶入新的紀元，顛覆職棒應援團男團長的方式，將新增女團長，與其他3名男團長一起帶領球迷應援。

原本桃猿隊應援由團長阿誠、阿杰以及山G所帶領，「猿風加油」電子應援自2013年由前身Lamigo桃猿隊從韓國職棒引進，結合台、日、韓3國的職棒加油團文化引領風潮，進而影響到中職各球團的應援方式，取代過往打鼓、喊口號的傳統應援，縱橫職棒賽場。

不過從電子應援開始實施以來，各隊的應援團長都是男性，帶領啦啦隊女孩在觀眾席上熱舞。如今樂天桃猿隊首度創造職棒應援女團長，預料將受到矚目，球團表示，女團長的加入將大大提升猿風加油的威力，樂天的猿風加油將變得更強。

球團表示，「猿風加油」將選手的加油歌曲全面電子編曲，利用球場高規音響以及專屬DJ台掌控全場，再搭配Rakuten Girls的舞蹈，已經獨步中職8年。

如今桃猿隊突破自己，破天荒新創女團長，當女團長遇到Rakuten Girls會爆出多少火花、女團長如何受訓、帶給「10號隊友」（球迷）怎麼樣的歌舞式加油法，桃猿隊指出，女團長將成為今年「全猿主場」最大亮點。至於女團長人選是誰，球團將在近期公布。

樂天桃猿 中職 中華職棒

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