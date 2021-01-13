中職／統一獅開訓開放冠軍盃合照 解任務送錦旗

去年拿下總冠軍的統一獅隊春訓在10日啟動，17日將在南紡購物中心A2廣場舉行春訓開訓典禮，教練團、選手們到場喊出年度新目標，另外開放球迷與總冠軍金盃合影，完成三項任務還可以帶著限量紀念錦旗回家。

獅隊今年春訓移師高雄青埔國慶球場，開訓典禮仍回到大本營台南，在南紡購物中心舉行，典禮預計下午3點正式開始，將公布2021年統一獅年度口號、年度主題曲及教練團、選手、應援團年度挑戰目標。

開訓典禮除了可以看到球員外，球迷服務也不少，中午11點開始，獅隊規劃萊恩酷商品部服務球迷，場邊活動預計下午1點開始，包含萊恩Ｘ魚頭君拍照見面會、ＵniGirls簽名會等。

去年獅隊教練團、選手及球迷齊心拚下隊史第10座總冠軍，開訓典禮當天也特別規劃「經典回顧專區」及「總冠軍金盃拍照區」，中午12點開始，完成以下三項任務就可獲得「2021年統一獅開訓紀念錦旗」一個，限量200份，送完為止。

任務一：與統一獅總冠軍金盃合影，上傳至個人FB或IG

任務二：＃2021年度口號

任務三：加入統一獅萊恩FB粉絲團