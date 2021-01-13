日職／「有全日本最好的守備能力」 巨人傳奇洋將挺陽岱鋼

讀賣巨人傳奇球星克洛馬提（Warren Cromartie）與日本媒體進行Youtube連動企劃，在提及日職各守位最佳球員時，他意外提及陽岱鋼並力挺，「他值得更多上場時間。」

據日媒《Number Web》報導，克洛馬提在選出最佳名單時分別點名左外野手青木宣親、中外野柳田悠岐、右外野鈴木誠也，然而在最後提及2020賽季僅出賽38場的台灣好手陽岱鋼。

克洛馬提表示，「雖說來到巨人原本就預期不會有太多上場時間，但我認為他（陽岱鋼）擁有全日本最佳的守備能力。」「就能力來說與他的成績相比是十分矛盾的，如果能穩定出賽那就好了。」

陽岱鋼來到巨人4年，表現未達身價，2020年出賽數38場更是寫下轉隊後新低，合計63打數敲出15安打、1轟，打擊率只有2成38，球團日前宣布已與他完成例行性的換約，年薪維持3億日圓。他在一軍出賽空間有限，多數時間都待在二軍，二軍監督阿部慎之助對他的態度有高度評價，認為他正面、積極的訓練態度，對年輕球員來說將是典範。

克羅馬提選出的日職現役最強陣容，包括先發投手千賀滉大、菅野智之、大野雄大，捕手甲斐拓也，一壘手村上宗隆，二壘手淺村榮斗、游擊手坂本勇人，三壘手岡本和真、指定打擊賈西亞爾。