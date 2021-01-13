中職／小將拚出頭 王威晨、李宗賢接班當領袖

中華職棒各隊陸續在新的一年展開春訓，並且公佈新球季的人事安排，包含行政團隊及教練團的異動，以及扛起球隊招牌的正副隊長。由於這個位置屬於球隊的領袖人物，正副隊長昔日多由資深球星擔任，尤其是大咖眾多的中信兄弟及富邦悍將，以往是由彭政閔、林智勝、李振昌、林哲瑄、高國輝、蔣智賢等人擔任。不過今年意外的出現中生代球員，中信將由王威晨擔任隊長，富邦則讓李宗賢接任副隊長。

王威晨：末段選秀拚出身價

王威晨雖然有球星二代的光環，但由於成棒時期沒有太耀眼的成績，在2015年選秀會中，直到第13輪才被選入，是該屆的第45順位。因此他獲得的合約並不理想，僅有簽約金30萬元，月薪更是只有4萬元。加入職棒那年，球隊內野還有陳江和、王勝偉及黃仕豪，隔年還加入林智勝、蔣智賢，2017年又出現「融鎔連線」曾陶鎔及吳東融，因此他始終沒太多出賽機會。

從王威晨(中)的選秀順位及簽約待遇，可以看出他一開始並不是球隊特別看好的新人，但是他能夠把握機會拚出身價，現在已成為球隊重用的大將。 聯合報系資料照片

2017年下半球季，中信兄弟將不少主力球員遭下放，王威晨在二軍拚出不錯的成績，有時就能調去一軍出賽，球季結束後球隊重整戰力，他因此獲得更多出賽機會。由於王威晨可以防守二壘及三壘，是球隊中意的功能性球員，另一方面他屬高安打型打者，2018年及2020年都在安打排行榜高居第二，僅以些微之差敗給陳傑憲，因此已成為球隊主力球員。此他他的速度也不錯，被安排擔任開路先鋒，身價也水漲船高，月薪前三年從4萬只升到5.5萬，後三年則是加到12萬、22萬，去年已有30萬。

李宗賢：從差點被放棄變最佳十人

李宗賢出身於棒球強權平鎮高中及國立體大，於2016年選秀會第3輪被義大選入。但由於當時球隊已經宣布轉賣，一度傳出因預算問題，他成為將被放棄的一員，甚至有其他球隊有意進行交易。所幸後來球團在要有好賣像的情況決定簽下他，馬上讓他補上空缺已久的三壘大關，成為先發的一員。2018年富邦簽下蔣智賢，李宗賢雖然前一年拿到金手套，在打擊考量下仍被迫讓出三壘防區改練游擊手。

悍將以往都是由資深球星擔任正副隊長，李宗賢(左)的出線表示洪總體系重視的是態度及拚勁，也代表球隊換血的決心。 聯合報系資料照片

轉戰游擊防區後，李宗賢出現適應不良的大低潮，攻守表現都明顯下滑，出賽機會也受到影響，很多球員可能就此一蹶不振，但他仍然堅持下去。2019年李宗賢雖有較多上場機會，但因為打擊仍不穩定，還是無法回到固定先發陣容。直到去年他總算真正習慣游擊防區，甚至展現許多美技，加上原本開路先鋒胡金龍被禁賽，他被總教練欽點成為第一棒，拚出單季百安、20盜的生涯最佳成績，還獲選最佳十人游擊手。

由於中職近幾年多是打擊年，長打能力成為大部份教練團安排打線時的優先考量，像是蔣智賢在加入中職後，在中信及富邦就剛好壓縮王威晨及李宗賢的上場機會。許多年輕選手也都因為位置衝突、沒有空間，或是轉換守位後無法適應，成為短命的職棒球員，或是只能擔任跑龍套的角色。

今年各隊春訓都在強調「態度」，王威晨及李宗賢就是憑藉積極的企圖心及拚勁，讓球隊願意替他們找位置。他們也都不負眾望表現越來越好，從原本可能被放棄的球員，都已經成長為打擊率高、守備及速度兼具的好手。他們今年也都有新的角色，不僅是打線上的開路先鋒，還因為個性活潑，可以帶動球隊氣氛，分別擔任隊長、副隊長。小將能有一片天，王威晨、李宗賢就是最佳的詮釋。