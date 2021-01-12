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PLG／第5、第6隊有譜？ 陳建州：最快下季就增隊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
PLG執行長「黑人」陳建州出席領航猿和敏盛醫療體系的企業結盟記者會。圖／桃園領航猿提供
PLG執行長「黑人」陳建州出席領航猿和敏盛醫療體系的企業結盟記者會。圖／桃園領航猿提供

職籃新聯盟P.League+（PLG）去年底正式開戰，目前進行完4周賽事，執行長「黑人」陳建州今天出席桃園領航猿隊和敏盛醫療體系的企業結盟記者會透露，已經接到不只2家企業表達對加入PLG有興趣，最快下個球季就能增加隊伍數。

PLG創辦第一個球季共4隊，其中福爾摩沙台新夢想家隊和台北富邦勇士隊上季都在ABL，璞園參加SBL，另組桃園領航猿參與PLG，新竹街口攻城獅隊則是新成立隊伍。

今天領航猿宣布和桃園在地醫療體系合作，璞園建築團隊董事長李忠恕先透露，有一名企業老闆想和他買球隊，另一人則是有興趣成立球隊，親自出席記者會的陳建州馬上和李忠恕確認，兩人接收到的消息應該是不同單位。

「不只2家在詢問，都是不曾出現的籃球領域的產業。」陳建州提到，聯盟才進行4周就獲得不同領域的注目眼光，「是種肯定，是很大的鼓舞，所以更要做得更好。」

PLG希望永續經營，增加球隊本來就在PLG藍圖中，最快下個球季就有機會實踐，不過現階段還有很多問題要解決，像是裁判素質提升、增加球迷觀賽體驗等，希望聯盟持續進步，回饋所有球迷。

PLG 領航猿 璞園

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