中職／重返首席教練 林振賢：稱職比職稱更重要

樂天桃猿隊今年重新設置首席教練，協助總教練曾豪駒，林振賢從去年的外野教練改任首席教練，他說：「這只是一個頭銜而已，『稱職』比『職稱』重要。」

猿隊季外進行教練團改組，去年未設的首席教練，今年恢復設置，由林振賢出任，他在開訓儀式上被cue到發言，有點出乎他自己的意料，但還是很鎮定勉勵選手。

林振賢向球員喊話，「一定要堅定信念，保持身體健康，哪隊傷兵少一點，贏球機率就高一點，年輕球員要拚球技提升，總冠軍只有一個，每一步都要扎實做好，目標就會達成。」

開給主力選手保持健康、年輕選手技術提升的不同課題，林振賢解釋，主力選手球技都很成熟，一開季就是比哪隊傷兵比較少，以及主力受傷時，年輕選手的技術能否銜接上。

談到重回首席教練的位置，林振賢說：「職稱就是多了一個責任。」他拆解文字把玩，比起「職稱」，能否做得「稱職」更重要，同樣都是在當教練，目的都是希望選手有所成長，「想辦法怎麼輔佐總教練，幫助選手成長，總教練沒注意到的，適時給他意見、想法，決定權在總教練，總教練的擔子最大、壓力最大。」