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中職／鄭百勝離世 彭政閔：我棒球旅程最重要的教練

聯合報 / 記者陳宛晶／嘉義即時報導
鄭百勝。 報系資料照
鄭百勝。 報系資料照

「恰恰」彭政閔棒球路上，視鄭百勝為啟蒙恩師，今天聽聞鄭百勝過世消息，彭政閔表示，感謝鄭教練對自己的教導與付出，「我也會將他教給我的棒球知識繼續傳承。」

彭政閔的孩提時期，在父親的安排之下，找來好友鄭百勝指導他打擊技巧，師徒兩人情同父子，彭政閔在退休記者會上，也提到鄭百勝對自己棒球生涯的影響，他稱鄭百勝是自己最感謝的人，「在我這10幾年的棒球生涯，教給我很多技術和觀念，也是讓我保持穩定的關鍵人物。」

鄭百勝因口腔癌離世，享壽60歲，彭政閔得知恩師離世消息，他表示，「鄭教練是我的棒球旅程中，最重要的教練之一，也是教我如何專研棒球的啟蒙師傅，很榮幸也很慶幸的在我的棒球路程中，有鄭教練的指導。」

謹記鄭百勝的指導，彭政閔說：「我也會將他教給我的棒球知識繼續傳承，也希望鄭教練能一路好走，非常感謝鄭教練對我的教導和付出。」

棒球 彭政閔

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