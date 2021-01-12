聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／鄭百勝離世 彭政閔：我棒球旅程最重要的教練
「恰恰」彭政閔的棒球路上，視鄭百勝為啟蒙恩師，今天聽聞鄭百勝過世消息，彭政閔表示，感謝鄭教練對自己的教導與付出，「我也會將他教給我的棒球知識繼續傳承。」
彭政閔的孩提時期，在父親的安排之下，找來好友鄭百勝指導他打擊技巧，師徒兩人情同父子，彭政閔在退休記者會上，也提到鄭百勝對自己棒球生涯的影響，他稱鄭百勝是自己最感謝的人，「在我這10幾年的棒球生涯，教給我很多技術和觀念，也是讓我保持穩定的關鍵人物。」
鄭百勝因口腔癌離世，享壽60歲，彭政閔得知恩師離世消息，他表示，「鄭教練是我的棒球旅程中，最重要的教練之一，也是教我如何專研棒球的啟蒙師傅，很榮幸也很慶幸的在我的棒球路程中，有鄭教練的指導。」
謹記鄭百勝的指導，彭政閔說：「我也會將他教給我的棒球知識繼續傳承，也希望鄭教練能一路好走，非常感謝鄭教練對我的教導和付出。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言