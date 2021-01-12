快訊

學測英文衝刺／五大類型一一破解 作文練手感穩住就贏

染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 陳時中曝在這2處「未配戴口罩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／稱鄭百勝一壘劈腿始祖 林振賢聞消息直呼惋惜

聯合報 / 記者陳宛晶／嘉義即時報導
鄭百勝(左)劈腿接球。 報系資料照
鄭百勝(左)劈腿接球。 報系資料照

統一獅隊創隊元老球員鄭百勝，昨天因口腔癌過世，享壽60歲，與他同期的樂天桃猿隊首席教練林振賢，聽聞消息直呼驚訝，「也是很惋惜，才60歲而已。」

林振賢出生於1960年9月2日，鄭百勝則為1960年11月19日，林振賢少棒時期就讀高雄市河濱國小（飛獅少棒隊），鄭百勝則是台南市海東國小（巨人少棒隊），少棒時期有交手經驗，當年備受看好的飛獅少棒錯過代表權，「結果是鄭百勝他們拿冠軍，去威廉波特創造很多紀錄。」

鄭百勝在1973年在遠東區少棒賽轟出7支全壘打，接著前往美國威廉波特參賽，對美南隊之戰單場敲出5支安打、2轟，中華隊在這一屆世界少棒賽拿到冠軍，鄭百勝5戰累積15打數擊出10支安打，是奪冠功臣之一，「百戰百勝鄭百勝」的加油口號也從此朗朗上口。

林振賢今天聽聞鄭百勝過世消息，直言很惋惜，「現在60歲算很年輕，新定義是sixty is new forty，現在人的健康和以前不一樣，聽到消息很訝異。」

林振賢表示，鄭百勝在他們那輩算是很有天份的選手，「少棒就創造滿多紀錄，最有印象就國中讀復興國中時，陳文華教練叫他們要練劈腿，他那時守一壘，不高、但可以劈腿，就是那時訓練的。」林振賢稱鄭百勝可以稱是一壘劈腿接球的始祖。

樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／霸林爵預計最早報到 其他洋投年後出關

中職／新設置首席教練 曾豪駒坦言「深深感受到不足」

中職／獅隊元老「百戰百勝鄭百勝」 罹癌過世享壽61歲

中職／曾仁和加入獅隊練球 有望投入選秀？

相關新聞

中職／稱鄭百勝一壘劈腿始祖 林振賢聞消息直呼惋惜

統一獅隊創隊元老球員鄭百勝，昨天因口腔癌過世，享壽60歲，與他同期的樂天桃猿隊首席教練林振賢，聽聞消息直呼驚訝，「也是很...

中職／鄭百勝離世 彭政閔：我棒球旅程最重要的教練

「恰恰」彭政閔的棒球路上，視鄭百勝為啟蒙恩師，今天聽聞鄭百勝過世消息，彭政閔表示，感謝鄭教練對自己的教導與付出，「我也會...

中職／土投不一定被壓縮 曾豪駒：不分土洋公平競爭

中職今年將是史上首見的5隊賽季，在新賽程規畫下，各隊對5號先發的需求量將大減，本土先發投手表現恐將遭大幅壓縮，樂天桃猿隊...

中職／許銘傑給投手課題 「直球控制力最起碼7成」

樂天桃猿隊去年經歷失敗賽季，球季外進行教練團改組，新聘許銘傑擔任一軍投手教練，他在回台前就已請球團傳資料給他，先「摸骨」...

中職／為自己注入強大信念 楊岱均：累也要咬住

「一蹦」楊岱均因腦部腫瘤壓迫視神經，2019年進行手術，去年重返球隊，目前復健與訓練同步進行，他說：「是比較辛苦一點，但...

日職／大聯盟等級對手來了 王柏融、宋家豪背水一戰

去年不但是全世界人類悲痛的一年，在日本的台灣球員們也經歷了一個不好過的球季，除了後期才重回日職的陳偉殷有較佳的表現之外，其他球員不管是出賽場數或是成績都不理想，呂彥青及陳冠宇在季後更相繼退出日職舞台；

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。