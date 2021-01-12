中職／稱鄭百勝一壘劈腿始祖 林振賢聞消息直呼惋惜

統一獅隊創隊元老球員鄭百勝，昨天因口腔癌過世，享壽60歲，與他同期的樂天桃猿隊首席教練林振賢，聽聞消息直呼驚訝，「也是很惋惜，才60歲而已。」

林振賢出生於1960年9月2日，鄭百勝則為1960年11月19日，林振賢少棒時期就讀高雄市河濱國小（飛獅少棒隊），鄭百勝則是台南市海東國小（巨人少棒隊），少棒時期有交手經驗，當年備受看好的飛獅少棒錯過代表權，「結果是鄭百勝他們拿冠軍，去威廉波特創造很多紀錄。」

鄭百勝在1973年在遠東區少棒賽轟出7支全壘打，接著前往美國威廉波特參賽，對美南隊之戰單場敲出5支安打、2轟，中華隊在這一屆世界少棒賽拿到冠軍，鄭百勝5戰累積15打數擊出10支安打，是奪冠功臣之一，「百戰百勝鄭百勝」的加油口號也從此朗朗上口。

林振賢今天聽聞鄭百勝過世消息，直言很惋惜，「現在60歲算很年輕，新定義是sixty is new forty，現在人的健康和以前不一樣，聽到消息很訝異。」

林振賢表示，鄭百勝在他們那輩算是很有天份的選手，「少棒就創造滿多紀錄，最有印象就國中讀復興國中時，陳文華教練叫他們要練劈腿，他那時守一壘，不高、但可以劈腿，就是那時訓練的。」林振賢稱鄭百勝可以稱是一壘劈腿接球的始祖。