快訊

學測英文衝刺／五大類型一一破解 作文練手感穩住就贏

染疫醫師曾外出用餐、喝咖啡 陳時中曝在這2處「未配戴口罩」

中職／桃猿少了捕手劉時豪 曾總期待張閔勛脫穎而出

中央社 / 嘉義12日電
劉時豪在擴編選秀被味全龍挑走，桃猿捕手戰力少1名，教頭曾豪駒開放所有捕手競爭，不過點名張閔勛展現強烈企圖心，期待他脫穎而出。 中央社
劉時豪在擴編選秀被味全龍挑走，桃猿捕手戰力少1名，教頭曾豪駒開放所有捕手競爭，不過點名張閔勛展現強烈企圖心，期待他脫穎而出。 中央社

中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣開訓，由於劉時豪在擴編選秀被味全龍挑走，桃猿捕手戰力少1名，教頭曾豪駒開放所有捕手競爭，不過點名張閔勛展現強烈企圖心，期待他脫穎而出。

劉時豪一直是桃猿隊的2、3號捕手，曾豪駒坦言，當初在決定擴編選秀18人保護名單時很掙扎，「時豪的戰力在我們球隊占了很重要的地位，因為他的思考能力、引導能力都非常好，在選擇18人時我們滿掙扎的，可是我們還是祝福他。」

如今捕手位置少了1個人，曾豪駒指出，開放捕手相互競爭，目前陣容中有林泓育、廖健富、張閔勛、嚴宏鈞、許禹壕等人。曾豪駒說：「不會限定誰是主戰，還要看春訓整體表現。」

曾豪駒特別提到張閔勛，之前他曾經歷過傳球失憶症，改練外野後去年又重回捕手老本行，「閔勛在秋訓展現滿強烈的企圖心，我希望他能夠脫穎而出，他在引導、傳球整體進步多，可以展現企圖心、掌握機會。」

桃猿隊日前也簽了2名自主培訓選手林家鋒、邱家誠，捕手林家鋒是統一獅隊捕手林岱安（原名林祐樂）的弟弟，內野手劉家誠則是桃猿二軍總教練劉榮華的二兒子。

由於捕手少了劉時豪1名戰力，曾豪駒指出，「希望家鋒能增加我們捕手戰力，家誠我是還沒看過，可能進來後才會有更進一步的了解，目前就是先這樣。」

桃猿隊規劃從2月開始實戰，8、9日會有2場藍白戰，農曆年後則是陸續有7場比賽，自辦熱身賽總共有9場，加上預計官辦熱身賽會有4場，曾豪駒指出，「13場還是稍嫌不足，但會繼續安排比賽。」

曾豪駒 劉時豪 張閔勛

延伸閱讀

中職／霸林爵預計最早報到 其他洋投年後出關

中職／土投不一定被壓縮 曾豪駒：不分土洋公平競爭

中職／新設置首席教練 曾豪駒坦言「深深感受到不足」

中職／接桃猿領隊 浦韋青的承諾很MAN

相關新聞

中職／稱鄭百勝一壘劈腿始祖 林振賢聞消息直呼惋惜

統一獅隊創隊元老球員鄭百勝，昨天因口腔癌過世，享壽60歲，與他同期的樂天桃猿隊首席教練林振賢，聽聞消息直呼驚訝，「也是很...

中職／鄭百勝離世 彭政閔：我棒球旅程最重要的教練

「恰恰」彭政閔的棒球路上，視鄭百勝為啟蒙恩師，今天聽聞鄭百勝過世消息，彭政閔表示，感謝鄭教練對自己的教導與付出，「我也會...

中職／土投不一定被壓縮 曾豪駒：不分土洋公平競爭

中職今年將是史上首見的5隊賽季，在新賽程規畫下，各隊對5號先發的需求量將大減，本土先發投手表現恐將遭大幅壓縮，樂天桃猿隊...

中職／許銘傑給投手課題 「直球控制力最起碼7成」

樂天桃猿隊去年經歷失敗賽季，球季外進行教練團改組，新聘許銘傑擔任一軍投手教練，他在回台前就已請球團傳資料給他，先「摸骨」...

中職／為自己注入強大信念 楊岱均：累也要咬住

「一蹦」楊岱均因腦部腫瘤壓迫視神經，2019年進行手術，去年重返球隊，目前復健與訓練同步進行，他說：「是比較辛苦一點，但...

日職／大聯盟等級對手來了 王柏融、宋家豪背水一戰

去年不但是全世界人類悲痛的一年，在日本的台灣球員們也經歷了一個不好過的球季，除了後期才重回日職的陳偉殷有較佳的表現之外，其他球員不管是出賽場數或是成績都不理想，呂彥青及陳冠宇在季後更相繼退出日職舞台；

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。