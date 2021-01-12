中職／桃猿少了捕手劉時豪 曾總期待張閔勛脫穎而出

中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣開訓，由於劉時豪在擴編選秀被味全龍挑走，桃猿捕手戰力少1名，教頭曾豪駒開放所有捕手競爭，不過點名張閔勛展現強烈企圖心，期待他脫穎而出。

劉時豪一直是桃猿隊的2、3號捕手，曾豪駒坦言，當初在決定擴編選秀18人保護名單時很掙扎，「時豪的戰力在我們球隊占了很重要的地位，因為他的思考能力、引導能力都非常好，在選擇18人時我們滿掙扎的，可是我們還是祝福他。」

如今捕手位置少了1個人，曾豪駒指出，開放捕手相互競爭，目前陣容中有林泓育、廖健富、張閔勛、嚴宏鈞、許禹壕等人。曾豪駒說：「不會限定誰是主戰，還要看春訓整體表現。」

曾豪駒特別提到張閔勛，之前他曾經歷過傳球失憶症，改練外野後去年又重回捕手老本行，「閔勛在秋訓展現滿強烈的企圖心，我希望他能夠脫穎而出，他在引導、傳球整體進步多，可以展現企圖心、掌握機會。」

桃猿隊日前也簽了2名自主培訓選手林家鋒、邱家誠，捕手林家鋒是統一獅隊捕手林岱安（原名林祐樂）的弟弟，內野手劉家誠則是桃猿二軍總教練劉榮華的二兒子。

由於捕手少了劉時豪1名戰力，曾豪駒指出，「希望家鋒能增加我們捕手戰力，家誠我是還沒看過，可能進來後才會有更進一步的了解，目前就是先這樣。」

桃猿隊規劃從2月開始實戰，8、9日會有2場藍白戰，農曆年後則是陸續有7場比賽，自辦熱身賽總共有9場，加上預計官辦熱身賽會有4場，曾豪駒指出，「13場還是稍嫌不足，但會繼續安排比賽。」