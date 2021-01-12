日職／無職業執教履歷 巨人迎昔日王牌桑田真澄擔任投教

根據日本多家媒體報導，日職生涯拿下173勝的傳奇投手桑田真澄將相隔15年後回歸巨人陣營，擔任投手教練一職。

1985年桑田真澄以第一指名加入巨人，球團也賦予象徵王牌的18號，生涯效力巨人20年，一共拿下173勝141負、防禦率3.55的不俗成績，也曾經拿下防禦率王、澤村賞及年度MVP等獎項，防守功夫了得的他更是奪下過8座投手金手套。2007年，高齡39歲的桑田真澄跨海挑戰大聯盟，出賽19場防禦率9.43，隔年便宣布退役。

退役後桑田真澄曾到早稻田及東京大學擔任研究生，專研如何更有效率的投球等專業知識，2013年接下了東京大學棒球部的特別教練，也時常在日職轉播兼任球評，桑田真澄曾公開表示希望回到巨人執導後輩球員，如今美夢成真回鍋老東家擔任投手教練，預計巨人球團將在近日公布教練團的人事異動，但首次執教職業隊的桑田真澄，或將從二、三軍展開教練生涯。