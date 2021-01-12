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中職／霸林爵預計最早報到 其他洋投年後出關

聯合報 / 記者陳宛晶／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊為新球季備妥超額的5名洋將，唯一的回鍋中職洋將霸林爵將會最快報到，預計1月20日前後抵台，其他洋將則希望能趕在1月底報到，春節後與球隊會合。

今年賽季持續受到新冠肺炎疫情影響，各隊洋將部署提早動作，富邦悍將隊羅力在昨天抵台，為中職本季第1個報到的洋將，各隊因應14天隔離與7天自主健康管理，也紛紛加速洋將來台作業。

猿隊領隊浦韋青指出，霸林爵預計最早報到，其他人因程序比較複雜，「趕趕看，看能不能在1月底報到，春節過後與球隊會合。」

洋投來台需先隔離14天，出關後還有7天自主健康管理，球團需另外規畫空間讓他們練球，以時程推算，調整進度能否趕上開幕戰將成未知數，但猿隊在3月13日的開幕周沒有比賽，球季首戰要到3月16日才登場，時間也相對寬裕一點。

洋投能否趕上開季，總教練曾豪駒指出，「洋將預計在過完年後出關，還是要看他們的準備狀況。」他表示，洋將抵台後，會先在防疫旅館安排讓他們有可以動的空間去做訓練，自主管理的7天，要找空間讓洋投練球，傳接球到一個程度後，再派人進牛棚接捕。

猿隊在2月8日、9日安排藍白賽，年後還有7場自辦熱身賽，加上官辦熱身賽，目前預估是13場，曾豪駒認為目前仍嫌不足，將再安排比賽協助選手備戰賽季。

中職 曾豪駒 樂天桃猿

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