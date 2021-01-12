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中職／那麼快的左投很難找 許銘傑：賴鴻誠一定有幫助

聯合報 / 記者陳宛晶／嘉義即時報導
樂天桃猿隊投手教練許銘傑。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊投手教練許銘傑。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊今冬最大的戰力補強，為從自由市場簽下左投賴鴻誠，投手教練許銘傑表示，「左手投到那麼快的很難找，一定會有幫助。」但關鍵在於怎麼讓他發揮最大功效。

許銘傑接下猿隊投手教練，返台前已經請公司傳了資料給他，對於已是舊識的幾位投手，則是已有認識。

許銘傑提到，陳禹勳與他固定保持聯絡，「我看到問題會提醒他，他也會打電話跟我聯絡。」會利用春訓再協助他做一些調整；至於王溢正，許銘傑指出，「他的投球量都夠，但有一些問題需要改變，包括配球、戰術運用。」

翁瑋均近兩年逐漸扛起猿隊5號先發，表現仍待成長，許銘傑認為，「他的球速夠，但直球控制力比較稍嫌不足，三振、保送比1比1，希望可以拉到3比1，這樣投起球來會比較輕鬆，對打者會有不一樣的壓制力。」

賴鴻誠補上猿隊最欠缺的牛棚左投，許銘傑認為，「以他的資歷，對球隊一定是很大的助力，左手投到那麼快的很難找，一定會有幫助，但問題是要怎麼把他發揮到最好，投起球來不會有什麼擔心。」他指出，中職左打強打居多，希望賴鴻誠可以發揮以左剋左的功效。

「會把他放在後面，和禹勳、躍霖一起。」但許銘傑也強調，就如同總教練曾豪駒說的，沒有誰一定是一軍選手，「有和選手說，每個人都有機會，態度對了、成績對了，沒有設定誰是一軍選手，上來就是要輸贏，不是讓你調整的，我的設定就是每個投手都有機會。」

許銘傑 賴鴻誠 樂天桃猿

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