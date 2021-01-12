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中職／桃猿開訓 新領隊喊新口號「Stronger、Together」

中央社 / 嘉義12日電
中職樂天桃猿隊12日在嘉義縣棒球場開訓，新任領隊浦韋青（右）喊出新口號Stronger、Together。 中央社
中職樂天桃猿隊12日在嘉義縣棒球場開訓，新任領隊浦韋青（右）喊出新口號Stronger、Together。 中央社

中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，新任領隊浦韋青表示，以前都在幕後、劉玠廷在前面承擔，現在輪到自己接棒，希望能將球隊帶到更好的地方，並喊出新口號Stronger、Together。

前領隊劉玠廷請辭後，球團昨天宣布由原副領隊浦韋青升任領隊，副領隊則是由原戰力編成部主管藍天勇擔任。桃猿隊新球季口號為Stronger、Together，希望大家一起團結、變強，輸球一起療傷、贏球則是一起分享榮耀，浦韋青說：「希望大家把『總冠軍』3個字放在心裡。」

確定接任領隊後，浦韋青表示，「有一度有點緊張，因為過去我都是在幕後幫團隊服務，以前是玠廷在前面承擔，現在輪到我了。」不過浦韋青認為，自己算是比較幸福，劉玠廷之前幫球隊打下很好基礎，「好的東西我們延續，看我這一棒有沒有其他創意，把桃猿往更好的地方帶。」

浦韋青指出，去年球隊在體能、守備、專注度等犯了不少錯誤，教練團針對這部分有課程去引導；另去年外籍戰力發揮不理想，浦韋青說：「玠廷離開前已準備了5個，但還是會持續觀察好手，比起去年進度算在預期內。」

球場方面，預計會在桃園球場觀眾席新建2間左右貴賓室，球員休息室和牛棚也有一些改建，浦韋青表示，希望每年都讓桃園球場變更好；桃猿隊春訓已連3年在嘉義縣，浦韋青說：「除了和嘉義縣政府、稻江有密切配合，二軍也搬到新宿舍，讓大家可以安心迎接春訓。」

中職各隊去年收入都受到疫情影響，但浦韋青認為，調薪方面應該要給予肯定的還是要調整，「以往在談薪都盡量在春訓前，可以讓選手心無旁騖，今年也是朝這個方向來做，大家在訓練上也會比較安心。」

浦韋青 劉玠廷 中職

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