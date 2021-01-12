中職／土投不一定被壓縮 曾豪駒：不分土洋公平競爭

中職今年將是史上首見的5隊賽季，在新賽程規畫下，各隊對5號先發的需求量將大減，本土先發投手表現恐將遭大幅壓縮，樂天桃猿隊總教練曾豪駒對此認為，先發輪值不見得以洋將為主，「不管是洋將或本土，來就是公平競爭。」

味全龍隊今年升上一軍戰場，5隊的規模造成每個比賽日至少有1隊輪空，各隊少了5連戰的考驗，5號先發勢必派不上用場，本土先發投手的出賽空間恐怕受限。

曾豪駒對此回應，先發輪值不必然以洋將為主，「不一定是洋將，只要本土他們發揮出來、比洋將好，我們也可能選擇本土投手。」他強調不論外籍或本土，來了就是公平競爭，看誰能拿出成績，若洋將表現不如本土先發，「就是去中繼、或是換人來。」

猿隊去年的本土先發為王溢正與翁瑋均，張喜凱朝4、5號先發養成，曾豪駒也點名去年選進的「大物」投手林子崴，「目前會先讓他在二軍穩定出賽，培養先發能力，等技術、心態穩定後再找機會，如果都表現滿穩定才會讓他上來。」

不僅5隊賽季是新的挑戰，比賽用球恢復係數下修也是另外一門課題，各隊更加強調守備穩定性，去年被各種看得見、看不見的失誤拖垮戰績，猿隊更感受到提升守備穩定性的重要。

曾豪駒指出，「因應今年球的係數下修，今年著重投手戰力和守備穩定性，因為係數下修第一個影響的就是打擊，大比分的場次變少，守備穩定性就必須更要要求，該守住時不要有失誤。」