快訊

直播／北部某醫院傳院內感染 陳時中14:00親上火線說明

「迷途」的山域嚮導制度：無商業定義下的犧牲者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／土投不一定被壓縮 曾豪駒：不分土洋公平競爭

聯合報 / 記者陳宛晶／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓。記者陳宛晶／攝影

中職今年將是史上首見的5隊賽季，在新賽程規畫下，各隊對5號先發的需求量將大減，本土先發投手表現恐將遭大幅壓縮，樂天桃猿隊總教練曾豪駒對此認為，先發輪值不見得以洋將為主，「不管是洋將或本土，來就是公平競爭。」

味全龍隊今年升上一軍戰場，5隊的規模造成每個比賽日至少有1隊輪空，各隊少了5連戰的考驗，5號先發勢必派不上用場，本土先發投手的出賽空間恐怕受限。

曾豪駒對此回應，先發輪值不必然以洋將為主，「不一定是洋將，只要本土他們發揮出來、比洋將好，我們也可能選擇本土投手。」他強調不論外籍或本土，來了就是公平競爭，看誰能拿出成績，若洋將表現不如本土先發，「就是去中繼、或是換人來。」

猿隊去年的本土先發為王溢正與翁瑋均，張喜凱朝4、5號先發養成，曾豪駒也點名去年選進的「大物」投手林子崴，「目前會先讓他在二軍穩定出賽，培養先發能力，等技術、心態穩定後再找機會，如果都表現滿穩定才會讓他上來。」

不僅5隊賽季是新的挑戰，比賽用球恢復係數下修也是另外一門課題，各隊更加強調守備穩定性，去年被各種看得見、看不見的失誤拖垮戰績，猿隊更感受到提升守備穩定性的重要。

曾豪駒指出，「因應今年球的係數下修，今年著重投手戰力和守備穩定性，因為係數下修第一個影響的就是打擊，大比分的場次變少，守備穩定性就必須更要要求，該守住時不要有失誤。」

曾豪駒 樂天桃猿 翁瑋均

延伸閱讀

中職／新設置首席教練 曾豪駒坦言「深深感受到不足」

中職／接桃猿領隊 浦韋青的承諾很MAN

中職／「全猿主場」引領潮流 細數劉玠廷帶來的變革

中職／「思考與邏輯總是比別人前面」 洪總肯定劉玠廷

相關新聞

中職／獅隊元老「百戰百勝鄭百勝」 罹癌過世享壽61歲

曾在1973年威廉波特世界少棒賽風光揚威、中職統一獅隊創隊元老球員鄭百勝，昨天（11日）因口腔癌過世，享壽61歲。

中職／簽一年約是自己的想法 朱育賢：不想太安逸

樂天桃猿隊今天公布第一階段調薪，主砲朱育賢月薪達到50萬，身價大幅攀升，未在今年爭取另一紙複數年合約，來自他自己的想法，...

中職／那麼快的左投很難找 許銘傑：賴鴻誠一定有幫助

樂天桃猿隊今冬最大的戰力補強，為從自由市場簽下左投賴鴻誠，投手教練許銘傑表示，「左手投到那麼快的很難找，一定會有幫助。」...

中職／新設置首席教練 曾豪駒坦言「深深感受到不足」

樂天桃猿隊去年經歷失敗賽季，季外進行教練團改組，新設置首席教練，由林振賢出任，總教練曾豪駒坦承自己經驗不足，「去年沒有首...

日職／大聯盟等級對手來了 王柏融、宋家豪背水一戰

去年不但是全世界人類悲痛的一年，在日本的台灣球員們也經歷了一個不好過的球季，除了後期才重回日職的陳偉殷有較佳的表現之外，其他球員不管是出賽場數或是成績都不理想，呂彥青及陳冠宇在季後更相繼退出日職舞台；

平鎮大物李灝宇 挑戰近8年野手旅外新高簽約金

台灣棒壇投手旅外普遍吃香，要能以野手身份旅外，必須要有更突出的能力，近年鄭宗哲、陳聖平是少數例子，而上一個簽約金達到50萬美金則已是2013年張育成，平鎮高中高三生李灝宇被看好，挑戰近8年野手旅外簽約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。