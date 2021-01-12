中職／新設置首席教練 曾豪駒坦言「深深感受到不足」

樂天桃猿隊去年經歷失敗賽季，季外進行教練團改組，新設置首席教練，由林振賢出任，總教練曾豪駒坦承自己經驗不足，「去年沒有首席教練，深深感受到自己的錯誤、不足，今年就是要借重他的經驗。」

猿隊今天舉辦開訓儀式，曾豪駒面對選手喊話，喊出三項要求，希望選手找回球場專注度、找回穩定性、提升內部競爭力，他強調沒有誰是固定先發，機會要靠自己爭取，「希望年輕選手不要讓學長過得太舒適。」

曾豪駒對此解釋，各個位置開放大家競爭，不要讓先發選手覺得自己的位置沒人可以頂替，「我覺得創造共同競爭力是非常重要的，去年因為在追求冠軍、連霸的過程中，還沒有球員輪替那麼多，今年希望大家把企圖心展現出來，你在後面有追兵時，在前面的才會更進步、不會鬆懈。」

隊上值得期待的新人，除了已經慢慢展露頭角的成晉，曾豪駒也提到林澤彬在秋訓時看得到他的未來性，張喜凱被期望可以養成4、5號先發；至於首輪指名的內野手馬傑森，曾總說：「希望他先在二軍把基本強度、技術觀念提升，再讓他上來，但如果有出乎意料的表現，也不排除有競爭機會。」

猿隊今年新設置首席教練，協助曾豪駒，他坦言，「去年沒有首席教練，深深感覺到我經驗不足，當然承認自己的錯誤、不足。」由林振賢擔任自己的左右手，曾豪駒說：「今年就是要借重他的經驗，來幫我注意到場上的狀況，在適當的時候提醒我，希望可以共同努力、奮戰。」