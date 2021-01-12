中職／許銘傑給投手課題 「直球控制力最起碼7成」

樂天桃猿隊去年經歷失敗賽季，球季外進行教練團改組，新聘許銘傑擔任一軍投手教練，他在回台前就已請球團傳資料給他，先「摸骨」猿隊投手群問題，他直指自我意識不夠強烈、保送太多，「我給選手的課題，就是回到原點。」所謂的原點，是希望投手的直球控制能力最少要拉到7成以上。

許銘傑原在日職西武獅隊擔任二軍投手教練，去年季後未獲續約，獲得猿隊延攬，新球季回到球員時期曾效力的球隊，改以教練身分幫助這支球隊。

許銘傑表示，「目前規畫是盡快適應新的環境，畢竟離開這裡也5、6年，新進選手也比較多、年輕化很多，最近光記名字就一個頭、兩個大。」最近著手安排春訓課程、擬定選手個人目標，他坦言分身乏術，但希望自己盡快上軌道，為選手提供幫助。

許銘傑在回台前，就已經請球團傳資料給他，「發覺這個球隊年輕選手大多自我意識不夠強烈，保送比較多，這個環節會給選手一些課題，「我的課題就是回到原點，原點就是直球控制能力。」

他指出，選手看起來直球控制能力大多只有50％，但他希望可以提升到70％以上，「最困難時，至少直球要能隨心所欲，不管球速快或慢，只要你控得進去，對手不一定打得到。」

許銘傑對選手態度格外要求，練習態度不能隨便，「我寧願你積極練完、積極離開球場，練習量夠就早點回去休息。」

他也提到，場上希望投手不要害怕被打，「我不喜歡投手頭往地上看，你自己先倒了，誰會怕你，被打就被打，回來再練，但信心一但被擊垮了，就永遠爬不起來。」他強調，希望選手上場能抬頭挺胸，「讓你上去，就是我隊你有信心，就算被打，胸部挺起來，我會幫你扛。」