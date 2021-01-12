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中職／郭嚴文出任新隊長 「還滿喜歡這個位置」

聯合報 / 記者陳宛晶／嘉義即時報導
郭嚴文出任樂天桃猿隊隊長。記者陳宛晶／攝影
郭嚴文出任樂天桃猿隊隊長。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊新球季有新隊長上任，郭嚴文在教練團的欽點下，出任隊長一職，這是他繼南英商工時期後再擔任隊長，他說自己其實還滿喜歡這個位置，「可以幫助別人的話，覺得自己是滿期待的。」

猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，也宣布新任隊長郭嚴文，林泓育、王溢正則擔任副隊長，從旁協助他。

郭嚴文表示，前幾天才剛得知消息，應該是教練的決定，他不覺得有壓力，「畢竟胖哥（林泓育）還是副隊長，還有很多東西可以跟他學。」他笑說：「如果要論球技才能當隊長，我覺得我不是最好的，但是以溝通方式、與學長學弟的了解程度，其實我自己是還滿喜歡這個位置。」

郭嚴文表示，自己喜歡幫助別人，現在只是換了個頭銜去幫助學弟，「方式或許不是每個人都可以接受，但我相信可以用我了解這個學弟的溝通方式，去和他們溝通。」

32歲的郭嚴文，隊上不乏小他快一輪的學弟，他坦言年紀差有點多，但希望先做到讓他們不會對學長產生害怕，「畢竟團隊就是家人，一起變好、一起變壞，都是要一起努力的，就像是幫自己的家人、自己的弟弟。」

郭嚴文 林泓育 樂天桃猿

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