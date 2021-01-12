中職／獅隊元老「百戰百勝鄭百勝」 罹癌過世享壽61歲

曾在1973年威廉波特世界少棒賽風光揚威、中職統一獅隊創隊元老球員鄭百勝，昨天（11日）因口腔癌過世，享壽61歲。

外號「阿久」的鄭百勝，在台南市海東國小時期入選中華隊（巨人少棒隊），1973年在遠東區少棒賽轟出7支全壘打，接著前往美國參賽，對美南隊之戰單場敲出5支安打、兩支全壘打。

中華隊在這一屆世界少棒賽拿到冠軍，隊史第4度奪冠，並完成3連霸紀錄，鄭百勝在5場比賽15個打數擊出10支安打，是功臣之一，成為家喻戶曉的小球星，「百戰百勝鄭百勝」的加油口號，球迷朗朗上口。

獅隊1997年2月12日在高雄縣路竹球場春訓時，鄭百勝和郭尚豪（郭進興）因涉及假球案（黑鷹事件），被台北市調處人員帶回約談，最後以15萬元交保，但他始終覺得自己被冤枉。

聯盟當年對郭尚豪、鄭百勝禁賽至司法判決告一段落為止，並減薪一半；獅隊領隊郭俊男非常傷心，依母企業「正派經營」理念，只要一審被判有罪，只能開除並永不錄用。

1997年9月10日，台北地院一審宣判，鄭百勝被判刑1年4個月； 2004年台灣高等法院台北分院二審改判7個月、緩刑3年定讞。

鄭百勝離開職棒圈後，曾前往大陸天津教球，回台後開過咖啡廳，並陸續擔任屏東縣陸興中學、台南市康寧大學棒球隊教練。

鄭百勝在尚未出事前、還是獅隊球員時，曾多次利用時間，指導當時還是少棒、青少棒選手的彭政閔，讓他的技術、觀念奠定深厚根基。「恰恰」多次在公開場合感謝鄭百勝指導，視他為啟蒙師父。

據相識友人透露，「阿久」因口腔癌臥床多時，身體狀況每況愈下；鄭百勝出生於1960年11月19日。