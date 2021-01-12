中職／簽一年約是自己的想法 朱育賢：不想太安逸

樂天桃猿隊今天公布第一階段調薪，主砲朱育賢月薪達到50萬，身價大幅攀升，未在今年爭取另一紙複數年合約，來自他自己的想法，他說：「希望自己不要太過安逸。」

朱育賢剛走完一紙3年合約，近年長打成績穩定，稱職扮演猿隊中心打者，月薪從去年的31萬跨進50萬，這也是他生涯最高數字。

朱育賢表示，「去年在後面有受傷，希望今年身體都可以準備好，幫助球隊拿下第一座總冠軍，也滿謝謝球團對我的肯定。」他透露談約過程非常順利，「過程中都滿愉快的，很快就達成共識，當然責任愈來愈大，會盡自己的能力。」

今年未爭取另一紙複數年合約，是朱育賢自己的想法，他說：「希望自己不要太過於安逸，畢竟進來已經5年，希望把自己能力發揮到最好，更進步、成為更全面的打者。」

朱育賢以2015年選秀第七順位進入猿隊，如今成為「50萬俱樂部」成員，他坦言沒想過，「進來時，對50萬是沒有想過，但就是一步一步慢慢累積自己的經驗，比賽不斷去更進步，慢慢站穩一軍。」他說：「到今天可以到50萬，滿感動，也感謝球隊對我的肯定，我會繼續努力，用更好的成績來回報球團。」

朱育賢自認過去成績起伏大，給自己的期許，是成為更穩定、更全面的打者，「希望低潮的週期性可以再縮短，經過5年，也更了解自己的型態、更能掌握，去年面對低潮，已經比較能放寬心去面對。」