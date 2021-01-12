韓職／斗山熊洋投平均貢獻近30勝 米蘭達能否延續紀錄？

前中信兄弟洋投米蘭達(Ariel Miranda)季末轉投韓職，填補斗山熊流失的外援戰力，昨(11)日韓媒《SPOTVNEWS》撰文指出，過去5年來，斗山洋投每季平均能聯手貢獻29.4勝，米蘭達將與另一洋投洛基特(Walker Lockett)也肩負著延續球隊優秀外援傳統的壓力。

斗山兩位外援阿坎塔拉（Raul Alcantara）與弗列克森（Chris Flexen）季末先後離隊，球團先以80萬美元簽下米蘭達，再以100萬美元網羅去年還在藍鳥大聯盟40人名單的洛基特助拳，《SPOTVNEWS》指出，斗山之所以能成為近五年韓國大賽的常客，得要歸功於重金引進洋投。

2016年斗山奪下韓國大賽冠軍後，陣中兩位洋投每季平均能貢獻29.4勝，而去年網羅的阿坎塔拉及弗列克森的年薪合計170萬美元，為近五年來最少，但仍取得不錯成績，阿坎塔拉在韓國學會另一種指叉球的握法，以20勝奪下勝投王，而弗列克森雖然因為受傷僅拿下8勝，但在季後賽一夫當關，帶領斗山熊闖進韓國大賽，最後也獲選總冠軍賽MVP。

《SPOTVNEWS》也分析，米蘭達曾經在日本、台灣效力，對亞洲職棒環境極其熟悉，這名左投最快球速能來到151公里，有機會複製阿坎塔拉的身手。

從去年春訓以來，阿坎塔拉與弗列克森一加入斗山雄後就開始致力於改善投球缺失，並積極向教練團與隊友們請益，最終獲得了成長，《SPOTVNEWS》也指出，米蘭達和洛基特能不能以同樣心態投入春訓，並延續斗山優異的外援戰力仍尚待證明，最後《SPOTVNEWS》也提到，過去五年內，斗山洋投未出現失敗的例子，今年斗山的選才眼光是否依舊獨步眾人，值得觀察。