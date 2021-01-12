中職／朱育賢跨進50萬俱樂部 領隊肯定：滿漂亮

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，球團也公布第一階段調薪結果，主砲朱育賢的加薪幅度最大，從去年月薪31萬加薪至50萬，跨進「50萬俱樂部」，領隊浦韋青表示，「朱育賢的表現一直相當穩定，在談約的過程中，球團提供這樣的條件，他也可以接受，我個人是覺得滿漂亮的。」

猿隊和往年一樣，在開訓當天公布部分談薪結果，目前進度約7成，浦韋青表示，「以往在談薪，都盡量在春訓時，可以讓選手心無旁騖，今年也是朝這個方向來做，大家在訓練上也會比較安心。」

林泓育、陳俊秀今年都是複數年合約最後一年，同以月薪80萬，並列猿隊薪水「一哥」，王溢正（52萬）、黃子鵬（30萬）、郭嚴文（68萬）、藍寅倫（42萬）、林立（35萬），也都是執行複數年合約，今年不需談薪。

野手部分，捕手廖健富新球季月薪28萬，獲得加薪8.5萬，林智平、梁家榮皆獲加薪3萬，月薪分別為23萬、16萬，余德龍、張閔勛維持平盤，月薪為21萬和9萬。

投手的部分，王躍霖獲得加薪6萬，本季月薪46萬，朱俊祥加薪4萬、月薪15萬，黃偉晟維持平盤為13.5萬，葉家淇則是減為7萬。

朱育賢剛結束一紙3年合約，今年未再爭取另一紙複數年合約，先簽一年，浦韋青表示，「可能每年選手在談薪時，想要的東西都在變化，朝選手想要的方式，大家都可以接受就達成共識。」

猿隊整體薪水調幅還不確定，浦韋青預期會是漲幅，「去年確實有受到疫情影響，但選手也是一整年表現，該要給予肯定的、該要調整的，還是要照這個方向來做。」