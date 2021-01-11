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韓職／新會長上任發豪語！新賽季配合奧運休兵以奪金為目標

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國已取得奧運棒球賽資格。 美聯社
韓國已取得奧運棒球賽資格。 美聯社

中華職棒聯盟即將由立法院副院長蔡其昌擔任新會長，領導台灣職業棒球前進，然而在韓國職棒(KBO)方面，同樣也有新會長Chung Ji-taik於1月5日正式上任，而他在接受韓聯社採訪時，發出豪語要助韓國在東京奧運奪得棒球金牌。

韓國已在2019年世界12強賽取得奧運棒球賽資格，連同地主日本、墨西哥與以色列是四支確定取得資格的球隊，另外還有兩隊，將透美洲區資格賽及6搶1資格賽產生。

韓職新會長Chung Ji-taik表達，奪下東京奧運金牌將有助於韓職迎來新一個黃金年代，因此韓職將全力配合組成最強國家隊；且決定韓職在東京奧運期間休兵的計劃，就一切以配合奧運為主。

東京奧運 韓國 立法院 日本 以色列

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