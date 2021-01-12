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日職／大聯盟等級對手來了 王柏融、宋家豪背水一戰

聯合新聞網 / 福耳
前老虎隊工具人羅德里奎茲(左)、前馬林魚先發投手康利(右)，在2021球季將成為王柏融和宋家豪的強力競爭對手。 2019 Topps 球員卡
前老虎隊工具人羅德里奎茲(左)、前馬林魚先發投手康利(右)，在2021球季將成為王柏融和宋家豪的強力競爭對手。 2019 Topps 球員卡

去年不但是全世界人類悲痛的一年，在日本的台灣球員們也經歷了一個不好過的球季，除了後期才重回日職的陳偉殷有較佳的表現之外，其他球員不管是出賽場數或是成績都不理想，呂彥青及陳冠宇在季後更相繼退出日職舞台；時光飛逝，再過20天左右，日職各隊就要展開新球季前的春訓了，戰力補強雖仍在進行中，但大部分的新戰力都已確定，這些新戰力的加入勢必會更壓縮到台灣旅日球員們出場的機會。

陽岱鋼是這幾年來台灣球迷覺得最惋惜的球員，他在16年季後轉隊至巨人，但4個球季下來，打席數逐年遞減，去年的出賽場數更是10年新低，不受重用的結果，導致他的打擊率、安打、全壘打及打點等各項打擊數據都與在火腿時期有明顯的落差。

巨人去年季後再度在自由球員市場出手，搶到了DeNA的外野手梶谷隆幸及投手井納翔一；梶谷09年首次在一軍出賽，去年固定擔任開路先鋒，3成23的打擊率及140支安打都在央聯排第2，表現可說是生涯最佳，季後以4年8億日幣加盟巨人，預料新球季會在巨人的先發外野有一席之地。

巨人以4年8億日幣簽下外野手梶谷隆幸，讓球隊先發外野位置競爭更加激烈，對陽岱鋼來說是相當不利。 擷圖自橫濱DeNA官方推特
巨人以4年8億日幣簽下外野手梶谷隆幸，讓球隊先發外野位置競爭更加激烈，對陽岱鋼來說是相當不利。 擷圖自橫濱DeNA官方推特

12月底巨人簽下兩名去年在大聯盟都有出賽紀錄的外援，分別是在美國及韓國合計打出220轟的譚姆斯（Eric Thames）及在大聯盟也有196轟的史莫克（Justin Smoak），譚姆斯可以守一壘及外野，史莫克則是專職的一壘手，本職外野手的陽岱鋼在去年春訓時兼練一壘手的守備，賽季也有以一壘手先發的紀錄。

巨人去年季後加入的這幾名新戰力，守備位置完全與陽岱鋼重疊，球隊花大錢當然會讓他們優先上場，一壘又有去年稍微回春的中島宏之，原本就不受重用的陽岱鋼，今年的處境甚至會比上季更艱難，有可能會是在巨人的最後一年，或是被大減薪續留，繼續沒有上場機會。

王柏融則是表現最令台灣球迷意外的球員，加入火腿兩年過去，平均打擊率不到2成5，只有96支安打、5轟及44分打點，三振則是快跟安打一樣多的92次，完全沒有中職最強打者的樣子；火腿季後不續約1投1野兩名洋將，不過同樣又補進艾林（Robbie Erlin）及羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）1投1野兩名洋將，其中羅德里奎茲是內外野兼修的多功能工具人，雖然只有在大聯盟兩年，但也有19轟、63分打點的成績，在兩人加入之後，加上火腿原本就有3名洋將續留，新球季將有5名洋將競爭一軍出賽名額，包括王柏融在內。

去年球季在競爭對手不振又受傷的狀況下，原本是王柏融讓大家看到他好表現的最好時機，可惜他未能把握，今年在西川遙輝挑戰大聯盟失利續留，工具人羅德里奎茲加盟之後，王柏融不論是在外野或是DH位置的上場機會又將減少，在合約年的最後一年，如果沒有突破性進展，由於不像陽岱鋼有不佔洋將名額的優勢，王柏融的日職之旅有可能在今年就會畫下句點，可惜的是，因為疫情影響，台灣球迷倒底有沒有辦法把握最後的機會前往日本為王柏融加油，仍是未知數。

王柏融加入火腿的第二個球季成績急速下滑，與過去在中職的表現簡直判若兩人，今年球季將是他最後證明的機會。 聯合報系資料照片
王柏融加入火腿的第二個球季成績急速下滑，與過去在中職的表現簡直判若兩人，今年球季將是他最後證明的機會。 聯合報系資料照片

宋家豪是近兩年來比較有優異表現的台灣旅日球員，他在18、19兩個球季都中繼出賽40場以上，18年5勝11個中繼點，19年進步到3勝27個中繼點，成為樂天的牛棚主力，不過去年狀況下滑，雖然還是出賽了38場，拿下11個中繼點，但防禦率卻逼近7，尤其是季末的兩個月，單月的防禦率都突破10；樂天去年季後不續約包括2投2野在內多達4名洋將，宋家豪即使表現不佳，仍獲得球隊續約，就是看在他前兩年有不錯的成績，年薪也不算太高，多少也抱有再試一年的打算。

今年樂天季前新簽下1投2野共3名洋將，其中左投康利（Adam Conley）是陳偉殷在馬林魚的前隊友，他18年從先發轉牛棚，接下來年兩個球季在大聯盟都出賽超過50場，雖然防禦率偏高，但也拿到總計22個中繼點，他自然是樂天期待的牛棚新戰力，也會是宋家豪的主要競爭對手，宋家豪如果能找回過往的投球水準，才有續留日職的可能性。

王柏融 宋家豪 陽岱鋼

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