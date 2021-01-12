平鎮大物李灝宇 挑戰近8年野手旅外新高簽約金

台灣棒壇投手旅外普遍吃香，要能以野手身份旅外，必須要有更突出的能力，近年鄭宗哲、陳聖平是少數例子，而上一個簽約金達到50萬美金則已是2013年張育成，平鎮高中高三生李灝宇被看好，挑戰近8年野手旅外簽約金新高紀錄。

有「怪力男」稱號的李灝宇，國小、國中、高中都是國家隊常客，三級棒球達成U12、U15、U18國手大滿貫，高中就將旅外視為目標的他，在高二歷經腰傷、低潮後，高三重新躍起，期盼打出身價，爭取出國籌碼。

李灝宇在三級棒球都是中華隊的常客。 聯合報系資料照片

某球探自高一開始追蹤李灝宇，他不諱言，李灝宇是自己近幾年看過力量最大的野手，且有效擊球率高，2019年U18世界盃可以說是他的關鍵點，面對美、日等強隊適應力好，證明能夠挑戰更高層級的對手，「可能從小到大參加過不少大賽，較為成熟，他就是比賽型選手。」

某球探指出，李灝宇揮棒速度雖不算頂快，但掌握時機點、節奏好，這一球沒打好能很快調整回來，不怕面對快速球，「就算是球速150公里以上，讓他多打幾次就沒問題了」，且個性很有鬥志，不服輸，這些都是他的優點。

平鎮高中總教練吳柏宏則說，在高中教球多年來沒看過像李灝宇這樣的選手：「有力、有技巧，爆發力甚至比大學選手好」，他提到，李灝宇高二那年可以說是最大轉折點，他高一打得順，到高二就想求更好，自己節奏亂掉，加上腰又受傷，休息半年才復出，現在高三感覺到他的心態成長，不會急躁出棒。

平鎮高中總教練吳柏宏教球多年，從沒看過像李灝宇這樣優秀的選手。 學生棒球聯盟資料照

而野手能夠旅外以守中線機會較高，李灝宇高一守二壘、高二移防游擊，目前則以三壘為主要守位，吳柏宏提到，守三壘是希望讓他減少負擔，且目前球隊二壘黃勇傳、游擊曾子祐防守穩定，不輕易調動；某球探則表示，李灝宇守游擊範圍雖不算大，但二、三壘守得中規中矩，「以球團立場來看，中線野手的商業價值會比一個先發投手來得高，野手每場能出賽，先發投手一週也許只能出現一場，我認為李灝宇會是一個不錯的二壘手。」

目前台灣野手旅外簽約金最高仍是2012年林子偉209萬美金，不過當時是國際自由球員簽約金舊制最後一年，後人要能突破有相當高的難度，此後以2013年張育成50萬美金最高，2019年則有陳聖平30萬、鄭宗哲38萬，李灝宇被看好有望挑戰張育成紀錄，雖然因肺炎疫情影響產生較多變數，但並不影響球探對他的評價，吳柏宏也透露，幾乎美職各隊球探都在關注他，不管今年畢業後能否出國，平鎮高中野手旅外第一人一定是他。