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MLB／菅野智之、西川遙輝入札失敗 達比修有說話了
教士隊投手達比修有今日在「Now Voice」針對近日菅野智之、西川遙輝等日本球員入職失敗發表了談話。
達比修表示，「近年日本球員挑戰大聯盟的人數減少，很大的原因是不願意花錢的球隊越來越多了，加上新冠肺炎的影響，有錢的球隊反而找到了藉口，也會對外發布說沒錢。身為球員，這真的是很艱難的事。」
日前菅野智之親自跑到美國，結果卻敗興而歸，似乎沒有收到滿意的報價，西川遙輝則是連接近簽約的風聲都沒，乏人問津。
達比修有認為，即使疫情風波過去，薪資狀況也不會在近年好轉，「我認為近年都會保持這種市場寒冬，之後想來美國的不論是入札抑或自由球員，你們很難拿到現役大聯盟球員等級的合約，不做點妥協是不行的。」
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