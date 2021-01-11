中職／不只林子偉 曾仁和2月也要加入獅隊練球

待業中的前旅美投手曾仁和，對中職選秀仍在觀望中，他將先參與棒協舉辦的業餘明星對抗賽，2月加入統一獅隊練球，之後可能以自行培訓合約的方式，參與中職二軍賽事。

曾仁和原本此時應該正在參加澳洲職棒賽事，但因疫情打亂計畫，他先前就透露打算找中職球隊一起練，因為「還是想要團隊生活的感覺」，去年已有隨獅隊練球經驗的他，今年也再次熟門熟路與獅隊聯繫。

獅隊春訓陣營中，已有旅美野手林子偉隨隊練球，總教練林岳平今天再接到來自曾仁和經紀公司的消息，很歡迎他來隨隊訓練、比賽。

曾仁和上個月底參加陳偉殷的訓練營活動，才剛與獅隊首席教練高志綱同場，當時高志綱談到接下來這波旅外回歸潮，他肯定好手返台有助台灣棒球環境，也點出旅外多年返台打球的適應問題，曾仁和還對此幽默回應：「我已經在台灣待一整年了」。

曾仁和具有大聯盟資歷，他在2019年季後遭遊騎兵隊釋出，去年整年處於待業中的狀態，透過棒協的自辦比賽維持出賽手感，球速也逐步回升，突破150公里，若投入中職選秀，也將是各隊鎖定的首輪人選。