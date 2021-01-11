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中職／龍隊重訓營開跑 擴編選秀球員穿紅衫亮相
味全龍隊重訓營第一梯次今天開跑，透過擴編選秀轉隊的吳東融、劉時豪、陳品捷、王玉譜，也在今天穿著龍隊的紅衫亮相，首度加入球隊訓練。
迎接新賽季，中職各隊陸續開訓，上周富邦悍將、中信兄弟隊先後舉辦開訓儀式，明天輪到樂天桃猿隊在嘉義縣棒球場開訓，統一獅隊已在10日全隊報到展開訓練，17日將有正式的開訓儀式。
新軍龍隊今年將進軍一軍戰場，去年全隊練到11月底秋訓結束，為最晚放假的球隊，2月1日開訓也為5隊最晚，但今天起就先展開重訓營，分為3梯次，第一梯次以年輕球員為主。
4位新入隊的擴編選秀轉隊球員，去年底完成轉隊，新球季將從龍隊出發，吳東融、劉時豪、陳品捷、王玉譜今天都穿上龍隊練習衫，加入首梯次重訓營的行列。
較資深的球員為後兩梯次報到，像是曾陶鎔將從第2梯次加入球隊，他在季外按表操課，也很期待新球季，希望能讓球迷看到龍隊過去一年在二軍的磨練成果。
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