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蔡其昌揪友贈球鞋挺基層校隊 持續促成中職第6隊

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
鑽石運動集團捐給興大附農棒球隊價值20萬的專業釘鞋。圖／蔡其昌服務處提供
鑽石運動集團捐給興大附農棒球隊價值20萬的專業釘鞋。圖／蔡其昌服務處提供

興大附農棒球隊在2020黑豹旗高中棒球聯賽成黑馬，險些在4強賽擊敗超級勁旅新北穀保家商。立法院副院長蔡其昌剛接下中華職棒聯盟會長，肯定附農選手的表現，揪鑽石運動集團董事長陳立宗贈全隊70多雙總價值20萬元的棒球釘鞋，美國職棒大聯盟三成選手也穿這個台灣品牌，希望校隊穿好鞋表現更好！

興大附農校長蔡孟峰表示，興大附農因比較沒有經費的誘因，難成為頂尖球員的選擇，學校經常到處拜託，才能留住一些球員。他感謝蔡其昌與陳立宗兩人長期對興大附農的支持，讓學校在經費不足的情況下，也能補充球具與配備，相信球員們會更努力，不負大家的支持。

擔任中興大學校友總會長的立法院副院長蔡其昌説，第一次送鞋是校友總會長的身分，二度來又多了中華職棒聯盟會長的身分，期盼未來有機會在職棒選秀會上，看到興大附農的選手嶄露頭角。

蔡其昌強調，台中不少優秀球員被挖腳，但興大附農屢屢靠著團隊作戰精神拿下好成績，非常值得肯定。未來會與政府、企業持續促成各縣市城市隊與職棒第六隊成立，希望能照顧到更多的球員，畢竟棒球是國球不能只是一句口號，相信未來各級棒球會越來越健全。

鑽石運動集團董事長陳立宗表示，美國職棒大聯盟（MLB）賽場上有超過30%的球員穿的是他們製作的品牌球鞋，因此更希望他的鞋子可以讓台灣的球員們穿上，看到興大附農的優異表現，今年又再度與蔡副院長來贈鞋給全隊球員，希望大家再接再厲。

台中興大附農在黑豹旗聯賽，立法院副院長蔡其昌與鑽石運動集團二度捐贈好鞋。圖／蔡其昌服務處提供
台中興大附農在黑豹旗聯賽，立法院副院長蔡其昌與鑽石運動集團二度捐贈好鞋。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌揪友捐給興大附農專業球鞋。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌揪友捐給興大附農專業球鞋。圖／蔡其昌服務處提供

中華職棒 蔡其昌

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