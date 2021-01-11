日職／小學就看陳偉殷比賽 高橋遙人想跟他學二縫線速球

陳偉殷去年宣布加盟阪神虎，除了成為重要的先發戰力外，也是年輕球員汲取經驗的好榜樣，陣中投手高橋遙人就表示想學學看陳偉殷的二縫線直球。

高橋遙人去年與巨人王牌菅野智之對陣3次，成績1勝2敗，原本要挑戰大聯盟的菅野智之，確定留在日本。高橋透露，「因為自己實力還沒有到達菅野的程度，我希望能試著挑戰，如果能相抗衡就好了。」

25歲的高橋遙人雖然身為左投，對右打卻能發揮壓制力，被打擊率僅.194，面對左打反倒是.299，尤其對上橫濱DeNA的梶谷隆幸打擊率高達0.429，他認為自己缺乏對左打者的有效武器。

陳偉殷2009年效力中日龍時曾締造防禦率1.54，為現役球員最佳紀錄。從國小就看陳偉殷比賽的高橋遙人，被問到想跟前輩學習哪些部分時，他毫不猶豫回答「全部」，然後進一步提到，「想學二縫線速球，看到那下墜的軌跡，想跟他學這些小細節。」

陳偉殷去年9月睽違9年重返日職加盟羅德，但4次登板沒有獲得勝投。休季期間成為自由球員的他加入阪神，今年是睽違10年回到央聯。