中職／劉玠廷成績無人能及 浦韋青接棒對同學有承諾

樂天桃猿隊明天將在嘉義縣棒球場開訓，今天證實新任領隊人選，就是由副領隊浦韋青升任。明天就將以領隊身分亮相，他說感覺一定不一樣，也感受到肩上的壓力變大，他認為前任領隊劉玠廷的成績無人能及，但與他有承諾、也有默契，「他在這一棒這麼強，我也會全力以赴，希望不要我在這一棒變弱。」

劉玠廷掌舵猿隊9年，以往是母企業少東的身分，去年在日商樂天集團接手後，繼續留用他擔任領隊，在1年的階段性任務完成後，劉玠廷將在今天正式離職。

猿隊今天公布新聞稿，宣布浦韋青升任領隊，副領隊由原任職戰力編成部主管的藍天勇擔任，明天開訓就是初亮相。

首度以領隊的頭銜主持開訓，浦韋青表示，「感覺一定會不一樣，以前都是劉領隊在我們前面、幫我們承擔，現在公司給我這個機會，讓我來擔任領隊，就像劉領隊說的，一棒接一棒，他在這一棒這麼強，我也會全力以赴，希望不要我在這一棒變弱。」

浦韋青坦言，壓力一定會有，尤其前任領隊的成績又是有目共睹，「劉領隊的成績，我覺得是無人能及，這次我和劉領隊許下的承諾，也是同學之間的默契，希望我這一棒可以超越他那一棒，未來有機會再交棒出去時，後面的人也可以超越我們，這樣桃猿才能越來越強。」

劉玠廷與浦韋青這對同學檔，從2012年上任正、副領隊以來，猿隊共打下6座冠軍，去年成績不如預期，今年面臨必須重振的課題。

浦韋青表示，「去年教練團的新手很多，但帶領球隊並不生澀，今年我們會針對守備的部分、外籍戰力的部分再作加強。」他說球隊每年的目標都是總冠軍，「今年對這支球隊還是很有信心。」