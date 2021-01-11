快訊

台積電南科設廠後，下一輪「台南盛世」還需要什麼？

新北消防四大隊派女消防員街頭「求找乾爹」 負評如潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／劉玠廷成績無人能及 浦韋青接棒對同學有承諾

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
浦韋青將以領隊身分現身樂天桃猿隊開訓。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
浦韋青將以領隊身分現身樂天桃猿隊開訓。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

樂天桃猿隊明天將在嘉義縣棒球場開訓，今天證實新任領隊人選，就是由副領隊浦韋青升任。明天就將以領隊身分亮相，他說感覺一定不一樣，也感受到肩上的壓力變大，他認為前任領隊劉玠廷的成績無人能及，但與他有承諾、也有默契，「他在這一棒這麼強，我也會全力以赴，希望不要我在這一棒變弱。」

劉玠廷掌舵猿隊9年，以往是母企業少東的身分，去年在日商樂天集團接手後，繼續留用他擔任領隊，在1年的階段性任務完成後，劉玠廷將在今天正式離職。

猿隊今天公布新聞稿，宣布浦韋青升任領隊，副領隊由原任職戰力編成部主管的藍天勇擔任，明天開訓就是初亮相。

首度以領隊的頭銜主持開訓，浦韋青表示，「感覺一定會不一樣，以前都是劉領隊在我們前面、幫我們承擔，現在公司給我這個機會，讓我來擔任領隊，就像劉領隊說的，一棒接一棒，他在這一棒這麼強，我也會全力以赴，希望不要我在這一棒變弱。」

浦韋青坦言，壓力一定會有，尤其前任領隊的成績又是有目共睹，「劉領隊的成績，我覺得是無人能及，這次我和劉領隊許下的承諾，也是同學之間的默契，希望我這一棒可以超越他那一棒，未來有機會再交棒出去時，後面的人也可以超越我們，這樣桃猿才能越來越強。」

劉玠廷與浦韋青這對同學檔，從2012年上任正、副領隊以來，猿隊共打下6座冠軍，去年成績不如預期，今年面臨必須重振的課題。

浦韋青表示，「去年教練團的新手很多，但帶領球隊並不生澀，今年我們會針對守備的部分、外籍戰力的部分再作加強。」他說球隊每年的目標都是總冠軍，「今年對這支球隊還是很有信心。」

浦韋青 劉玠廷 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／猿隊開訓前夕 浦韋青證實升任領隊

中職／「全猿主場」引領潮流 細數劉玠廷帶來的變革

中職／「思考與邏輯總是比別人前面」 洪總肯定劉玠廷

中職／劉玠廷交棒桃猿領隊 邁向聯盟秘書長？

相關新聞

中職／劉玠廷成績無人能及 浦韋青接棒對同學有承諾

樂天桃猿隊明天將在嘉義縣棒球場開訓，今天證實新任領隊人選，就是由副領隊浦韋青升任。明天就將以領隊身分亮相，他說感覺一定不...

中職／近年文大優質捕手難產 蔣少宏能否終結悲情？

近年文化大學棒球隊出產許多長打好手，包括王柏融、蘇智傑、林安可、朱育賢、詹子賢，也出了幾名不錯的投手，例如黃子鵬、蘇俊璋、劉致榮，但就獨缺攻守兼備的一線捕手，就看剛加盟味全龍的蔣少宏能否突破困境。

日職／拉米瑞茲評價不一 老外指揮官恐難再產

包含從代理扶正的歐力士猛牛隊監督中嶋聰，2021年日本職棒將有3名新上任的監督。另外兩人分別是三浦大輔（橫濱DeNA）以及GM兼任的石井一久（樂天）。 其中，石井一久以及中嶋聰之前的三木肇以及西

中職／猿隊開訓前夕 浦韋青證實升任領隊

樂天桃猿隊前領隊劉玠廷於今日卸任，新任領隊由副領隊浦韋青升任，繼續率領猿隊，劉玠廷表示：「韋青一直都是球隊的重要角色，1...

中職／網路爆料奪冠獎金少、球員出軌 獅不排除提告

去年喜迎隊史第10座總冠軍，統一獅隊昨天迎接新球季開訓，卻因網路爆料文模糊焦點，領隊蘇泰安駁斥冠軍獎金只有70萬元的說法...

高中木棒／穀保拚冠 林昱珉後援回先發

高中棒球聯賽木棒組第二階段賽程昨天結束，穀保家商、平鎮高中、高苑工商、玉里高中、三民高中等五隊，仍然保持不敗之身，穀保要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。