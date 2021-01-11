中職／猿隊開訓前夕 浦韋青證實升任領隊

樂天桃猿隊前領隊劉玠廷於今日卸任，新任領隊由副領隊浦韋青升任，繼續率領猿隊，劉玠廷表示：「韋青一直都是球隊的重要角色，17年球隊經歷比任何人都了解桃猿，由他來擔任領隊我很放心。」

浦韋青自2012年接任副領隊之後，創造「主題日」式的球場行銷活動，改組猿隊啦啦隊，如今以「Rakuten Girls」為球團在行銷上屢創佳績。浦韋青主導行銷及球場活動，擴大地方巡迴參與，搭配劉玠廷的「全猿主場」策略，讓猿隊從2014年至今連續七年在中華職棒票房稱霸。

2017年起浦韋青開始協助管理球團事務，負責球團發展、協助建構訓練環境、對外交流以及2019年「強者對決」交流戰，規畫後勤支援並參與選秀作業，樂天接手之後，也繼續邀請浦韋青在原職服務。

浦韋青接任領隊之後，副領隊由戰力編成部主管藍天勇擔任，藍天勇將繼續協助規畫球團一、二軍戰力編成以及球探體系。猿隊17年來拿下8座總冠軍，浦韋青與藍天勇一直扮演不可或缺的角色。

猿隊將在明天於嘉義縣立棒球場開訓，迎接新球季，浦韋青也將以領隊的身分亮相。