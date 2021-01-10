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全國社區賽／WBC、日僑雷公U10爭冠 興華OB直闖4強

聯合新聞網 / 智林體育台提供
WBC將與日僑雷公爭冠。 大會提供
WBC將與日僑雷公爭冠。 大會提供

2021第一屆全國社區棒球邀請賽今天(10日)進行U10組與OB組賽事，U10組由WBC、日僑雷公出線，將在24日冠軍戰對決，OB組則是7強出爐。

首屆比賽共有37隊參與，包括U10組12隊、U12組14隊以及OB組11隊，昨日U10組與OB組陸續開打，今天U10組進行8強與4強賽事，中大紅襪以8：7力退文山虎，日僑雷公14：3擊退71武士，小小馬以7：2撂倒興華社區，WBC以6：0打敗藍色閃電，勝隊都闖進4強。

日僑雷公對上中大紅襪的4強賽打出逆轉秀，前4局結束，日僑雷公尚以1：4落後，關鍵5局上，自黃柏崴內野安打開啟大局，接著觸身球、失誤，1出局後中心棒次連續2安打串聯，加上暴投，單局灌進5分逆轉，6局上大橋一哉兩分砲追加保險分，最終日僑雷公以8：4勝出，取得冠軍戰門票。

小小馬與WBC的4強賽則是低比分戰役，WBC開局利用失誤、保送、安打先拿2分，小小馬則在2局上靠著滿壘擠回保送點亮記分板，WBC在4局下再添1分保險，最後以3：1險勝，將與日僑雷公爭冠。

OB組方面，今天進行的兩場預賽，興華社區以14：4、13：1擊退五華社區，搭上晉級末班車，7強全數出爐，分別是港湖社區、WBC、活力希望、運動家、DH戰將、慶順，將在16日進行複賽，其中興華社區抽中種子籤，直接晉級4強。

日僑雷公一日兩勝。 大會提供
日僑雷公一日兩勝。 大會提供

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