高中木棒／張鈞宇後援變先發 7局好投助南英奪分組第一

高中棒球聯賽木棒組第二階段最後一天，南英商工張鈞宇7局失1分成功壓制鶯歌工商，打線也在後段復甦，最終以5：1拿下勝利，取得分組第一。

張鈞宇在第2局被敲兩安，其中吳至綸的二壘打讓他丟掉1分，前6局打完，南英以0：1落後，不過7局下面對兩出局、二壘有人時，南英劉秉杰在一個打席中，敲出三壘打追平，又趁著外野手回傳本壘後捕手發生失誤，跑回超前分。

8局下南英再追加3分擴大分差，拿下勝利，總教練何信賢表示：「劉秉杰剛好有把握住，敲出安打，加上外野手選擇傳球，出現失誤，拿下寶貴的一分。」

張鈞宇原本以後援為主，今天是高三第一次擔任先發，繳出7局失1分的成績，被敲7支安打，有6次三振沒有保送，等到隊友火力支援奪勝。

張鈞宇認為今天狀況不算好，控球無法落在捕手要的位置，加上之前練習都以後援做準備，面對長局數還有點不適應，「後援可以出力丟，先發要調配一下」。