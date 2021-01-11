中職／近年文大優質捕手難產 蔣少宏能否終結悲情？

近年文化大學棒球隊出產許多長打好手，包括王柏融、蘇智傑、林安可、朱育賢、詹子賢，也出了幾名不錯的投手，例如黃子鵬、蘇俊璋、劉致榮，但就獨缺攻守兼備的一線捕手，就看剛加盟味全龍的蔣少宏能否突破困境。

早年台灣棒球採菁英政策，好手集中在少數名校，以文化大學來說，就出了洪一中、葉君璋等優質捕手，時間再拉近一點，鄭達鴻、林泓育也算代表性捕手，林泓育蹲捕功力稍差，不過打擊和引導能力不錯，屬於「重砲鐵面人」，依然能在職棒佔有一席之地。

然而，近10年文大畢業的捕手，進職棒表現顯得掙扎，好比說2010年畢業的王寶篁，一年後加盟統一獅，打4年被釋出，只在一軍出賽6場、累計8打席，在二軍曾任投手、捕手、內野和外野手，始終無法找到生存之道。

又好比說2011年畢業的陽冠威(後更名陽忠辰)，在文大時期是強打捕手，2013年加盟義大犀牛，打5年遭釋出，只在一軍蹲了81場，其中69場先發，蹲捕功力粗糙，移防一、三壘和外野也漏洞百出，加上自我管理能力欠佳，縱使有不錯的打擊成績，仍舊被球團割捨。

陽冠威是捕手出身，但因守備的不穩定性，在義大時期需移防一壘、三壘及外野，可能連帶影響了他的打擊表現，實在是非常可惜。 聯合報系資料照片

2013年畢業的林明杰與2017年畢業的吳明鴻，兩名文大捕手先後加入中信兄弟，但兩人鮮少在一軍有蹲捕機會，林明杰在兄弟5年半，在一軍蹲不到百場，吳明鴻也只在一軍蹲23場，要站穩一軍舞台難度不低。

2019年從文大畢業的姚冠瑋，今天過25歲生日，他前年季中加盟富邦悍將，不過一軍有林宥穎、張進德和戴培峰，二軍也有方克偉待命，姚冠瑋機會並不多，只在一軍蹲了7場，對方發動6次盜壘全部成功，他在二軍盜壘阻殺率僅0.207，攻守皆有很大進步空間。

最可惜就屬張閔勛，業餘時期是國家隊常客，也是2014年U21世界盃冠軍國手，2016年文大畢業投入選秀，桃猿以第一輪指名選進，簽約金460萬元，期待培養成未來一號捕手，然而進職棒後他傳球陷入大麻煩，生涯只在一軍蹲28場，對手跑17次，他只抓到一次，近年移防外野，要重返本壘大關還有很長一段路要走。

張閔勛曾是桃猿第一輪、高簽約金簽下的捕手，但培養過程竟然出現傳球失憶症，無法再擔任捕手，不知是什麼環節出了問題。 聯合報系資料照片

蔣少宏是前職棒捕手蔣坤牲的兒子，蔣少宏畢業於桃園農工(現北科附工)，2015年U18世界盃高宇杰是陣中一號捕手，蔣少宏則是二號捕手，高中畢業後他進入文化大學，期間雖未入選國家隊，打擊和蹲捕功力在大學球界都屬一等一，甚至被媒體喻為現役大學最佳捕手，去年大學畢業投入中職選秀，味全龍第五輪選進。

去年選秀味全龍在第二輪選進U18世界盃冠軍捕手林辰勳，又在第二次擴編選秀網羅劉時豪，嚴格來講，蔣少宏天分、未來性與比賽閱讀能力，都在比他年輕4歲的林辰勳之下，職棒經驗也遠不如劉時豪，今年球季蔣少宏應該會扛味全第2、3號捕手，未來能否擔任主戰捕手，成為龍軍看板人物，真的要看個人造化與努力了。

統一獅隊投手姚杰宏（左）笑稱蔣少宏（右）是自己在文化大學時的投手教練，可蔣少宏應有很好的蹲捕與溝通能力。 聯合報系資料照片

近十年從王寶篁、陽冠威、林明杰、張閔勛、吳明鴻到姚冠瑋，文大出產的捕手進職棒發展都不算順遂，23歲的蔣少宏能否終結悲情，闖出一片天，眼前的挑戰還不少，相信捕手出身的味全教頭葉君璋能給他許多幫助。