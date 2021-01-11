日職／拉米瑞茲評價不一 老外指揮官恐難再產

包含從代理扶正的歐力士猛牛隊監督中嶋聰，2021年日本職棒將有3名新上任的監督。另外兩人分別是三浦大輔（橫濱DeNA）以及GM兼任的石井一久（樂天）。

其中，石井一久以及中嶋聰之前的三木肇以及西村德文政權都不長，西村德文更是在去年季中因戰績不佳遭到撤換，由中嶋聰代理。但三浦大輔接下的棒子可是來自已經擔任橫濱DeNA監督長達5年的拉米瑞茲（Alex Ramirez），這項人事變動會為中央聯盟戰局帶來什麼樣的影響？拉米瑞茲又是為何黯然下台的呢？未來幾年還有機會出現外國籍指揮官嗎？

攤開拉米瑞茲5年的監督成績單，通算336勝337敗、勝率0.491，並不出色。3度A級、2度B級，「A級勝率」超過5成則算可以接受。他最大的成就是2017年帶領橫濱DeNA以年度第三名之姿打進CS季後賽，並且連剋阪神、廣島一路打進日本總冠軍賽。雖然最終橫濱以2勝4敗不敵軟銀，不過他帶領橫濱相隔19年再度闖進日本一決戰，讓拉米瑞茲聲望大漲，同時在橫濱監督的地位更加穩固。

三浦大輔接任拉米瑞茲成為DeNA海灣之星新任總教練，他球員生涯25年全都待在橫演，退役後馬上就在DeNA海灣之星擔任二軍投手教練，去年球季成為二軍監督。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影

不過最大的敗筆出現在去年球季，橫濱DeNA在投打戰力漸臻成熟的情況下，季前奪冠呼聲極高，甚至超過前一年奪冠的讀賣巨人隊，但最後不僅很快就宣告爭冠無緣，最後甚至落到不及5成勝率的第四名，堪稱失敗的一個球季。從奪冠熱門到B級球隊的殘酷落差終於導致人事大地震，保不住拉米瑞茲的烏紗帽。橫濱這幾年在央聯的地位，符合當初拉米瑞茲上任之初想要把球隊保持每年在爭冠圈的目標，不過5年任期以無冠的結局結束，始終無法更上一層樓則讓他的評價大幅降低。

然而，拉米瑞茲能將之前10年（2006-2015）始終在B級的球隊帶成A級常客，這幾年對橫濱的顯著貢獻不容抹滅。另外他的眼光精準，尤其是任期內栽培出不少優秀的打者，例如獲得2017年打擊王的三壘手宮崎敏郎。另外去年四棒主砲筒香嘉智離隊之後，他立即大膽拔擢年僅25歲的職棒四年級生佐野惠太為球隊新四棒。結果佐野不僅一肩扛下重任，還獲得央聯打擊王，再度證明了拉米瑞茲識人之明以及觀察打者的獨到之處。

另一方面，橫濱去年戰績遠不如預期，也跟傷兵頻傳有關。包括主力投手今永昇太、平良拳太郎，以及強力洋砲奧斯汀（Tyler Austin）都在球季中受傷。今永昇太這幾年一直是橫濱的王牌左投，受傷前他出賽9場就拿下5勝。奧斯汀更猛，只出賽65場就打了20支全壘打，正常是單季40轟的表現。這些主力的長期缺陣大大削弱了橫濱DeNA的投打戰力，也是拉米瑞茲非戰之罪的地方。

另外，拉米瑞茲任內的外籍洋砲都有出色的表現，包含奧斯汀以及羅培茲（Jose Lopez），加上原本以測試身分加盟橫濱DeNA，3年內已經拿下2度全壘打王、1度打點王的委內瑞拉籍洋砲索托（Neftalí Soto）。這些跟拉米瑞茲本身長年在日本職棒打球的經驗，而且是日職史上第一名打出2000安的外國籍打者，他給予這些洋砲的技術指導或是經驗分享發揮作用有很大的關係。但因為本身調度常有一些引起爭議之處，也讓外界有一種聲音認為，「拉米瑞茲真正適合的是打擊教練，而非領導統御作戰的監督。」

拉米瑞茲2016年接任當時，是日職自從2007年日本火腿隊希爾曼之後、相隔10年再度誕生的外籍監督。不過2000年之後日本職棒的外籍監督之中，其實也只有希爾曼（Trey Hillman）5年任期內2度獲得優勝，千葉羅德的瓦倫泰（Bobby Valentine）曾在2005年奪下過一次日本一，算是成功的例子。其他例如曾在廣島、樂天執教的布朗（Marty Brown）、歐力士隊柯林斯（Terry Collins）不僅戰績不佳而且行事風格引起不小爭議。

瓦倫泰曾帶領大都會打進世界大賽，也曾幫助羅德拿下日職總冠軍，是在日本相當知名的洋教練。 歐新社資料照片

拉米瑞茲當初能獲得睛睞接任橫濱DeNA監督，與他在日本職棒長期活躍，技術指導有自己的一套，加上熟悉日本職棒文化有關。隨著他卸任，目前缺少這樣的人才，加上各球團都有各自的接班系統，未來幾年內日本職棒恐難再有外籍指揮官誕生。