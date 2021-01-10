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高中木棒／延長賽獲再見保送 東體復仇闖16強

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
高中棒球聯賽木棒組第二階段，東體9局下追平比數，延長賽再靠著再見保送，喜收16強門票。圖／學生棒球聯盟提供
高中棒球聯賽木棒組第二階段，東體9局下追平比數，延長賽再靠著再見保送，喜收16強門票。圖／學生棒球聯盟提供

高中棒球聯賽木棒組第二階段最後一天，東海岸「內戰」搶晉級門票，東大體中靠著9局下扳平、10局下再見保送，以6：5險勝花蓮體中，成功進入第三階段的16強。

花體以5：3領先進入9局下，不過東體第四棒鍾國華在一出局、一三壘有人時，敲出安打追平比數，10局開始進入突破僵局制，花體10局上無功而返，10局下東體觸擊推進到二三壘後，連獲兩次保送，拿下再見分。

兩隊去年黑豹旗青棒賽就曾上演中央山脈與太平洋山脈的內戰，當時由花體以1：0勝出，今天換東體討回一城，花體總教練劉義傳佩服對手韌性，「這次被太平洋聯盟贏回去」。

9局下東體首棒打者靠著對手失誤上壘，總教練陳峰岳認為有些運氣，而能夠成功逆轉的關鍵，還是在王宇傑4.1局後援無失分的表現，成功凍結對手攻勢。

花體高三主力球員多，陣容相對完整，反觀東體球員近幾場狀況不理想，陳峰岳說：「今天先發就挑目前比較好的，就算之前不常上的也排進去，幾乎全上了。」

木棒聯賽16強今天全數出爐，第三階段將在2月26日開打，分為四組、採循環賽，各組取三隊晉級第四階段，分組第一取得種子資格，保送進入8強。

高中棒球聯賽木棒組第二階段，王宇傑4.1局完美後援，助東體保有逆轉勝的契機，最後也收穫勝投。圖／學生棒球聯盟提供
高中棒球聯賽木棒組第二階段，王宇傑4.1局完美後援，助東體保有逆轉勝的契機，最後也收穫勝投。圖／學生棒球聯盟提供

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