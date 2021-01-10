高中木棒／林昱珉重回先發 下個目標找回球速

穀保家商今天在高中棒球聯賽木棒組第二階段，以4：2擊敗成德高中拿下分組第一，林昱珉回歸先發感覺小「陌生」，仍繳出6局失2分的好投，不過球速仍飆不出來，成為休賽期間的主要課題。

面對成德高中，林昱珉開賽有些不穩，因失誤、被安打，讓對手上壘，但也連飆2K化解危機，5局上被盧奕呈連盜兩個壘包，加上自己暴投，丟掉第一分，6局上則因郭子彥的二壘打再丟1分，6局投完總計被敲6安，但也有8次三振、1次保送。

林昱珉上次先發是去年11月底的黑豹旗青棒賽冠軍戰，接下來賽事都擔任後援，今天重回先發，他說：「有點陌生，有些時間沒投長局數，控球有些落差，壘上有人時被抓到。」

穀保為了磨練低年級，先前賽事讓林昱珉擔任後援，穩定軍心，總教練周宗志表示，林昱珉畢竟還是球隊培養的先發，這一場也跟選手說過，要全力搶勝，想辦法拿下分組第一。

作為高三學長，林昱珉用比賽表現鼓勵學弟，賽後也會在睡前召集學弟、給予建議，「有轉播的比賽，希望他們能夠看影片去檢討自己的內容，我自己也會檢討，才能更進步」。

穀保「左右王牌」林昱珉、潘文輝的球速，近期未調整至巔峰，林昱珉表示：「球速有點丟不出來，不過距離第三階段還有時間，會在這一個月把球速拉起來。」

穀保上次奪冠已是2年前，林昱珉雖從高一就加入木棒組，但近兩年都在冠軍賽敗給平鎮高中，對於冠軍當然有渴望，不過他說：「還是先平常心，不要第二階段就在想冠軍，心情起伏會太大。」