高中木棒／楊正宇全壘打越過「怪物」 穀保晉級16強

穀保家商一壘手楊正宇轟出生涯最大號全壘打，看到球飛過「怪物」大牆，轉播主播忍不住驚呼，這也是本屆賽事第一支在三民高中棒球場出現的全壘打，幫助穀保家商以4：2擊敗成德高中，搶下分組第一，晉級高中棒球聯賽木棒組16強。

穀保家商今天在先發投手林昱珉6局失2分的好投下，打完6局以3：2些微領先，7局下楊正宇把球敲向左外野，飛越全壘打牆上方的護網，主播錢定遠忍不住驚呼：「越過怪物（牆），不可思議。」也幫助球隊擴大領先，最後就以2分差獲勝。

總教練周宗志表示，楊正宇原本就是有全壘打能力的球員，去年黑豹旗青棒賽也曾開轟，不過得點圈有人時的打擊率，還需要加強。

楊正宇原本以為球會被護網擋下，跑到一壘看見裁判舉起手指畫圈，才知道轟出全壘打，「自己也滿驚訝的，要在這邊開轟有難度，全壘打牆很高，之前在台體也有開轟過，但這次是最遠的一次。」

近期透過球隊重量訓練的幫助，楊正宇感覺到揮擊的成長，「跟之前打起來不一樣，打出去的球飛得更快、更遠。」學弟的刺激也是助力，高一的林盛恩早一步開轟，高三的楊正宇說：「學長有責任，不能輸給他們，像盛恩就打很遠。」