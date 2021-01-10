女棒聯賽／謝愷玲、陳頎棻場內轟 Sunday單週3勝

第一屆女子棒球聯賽本週移師南台灣續戰，9日的賽事中，Sunday一日兩勝分別以16：2擊敗Anytime Fitness、13：1輕取台北先鋒，台北御聖High Match則是以17：9打敗向日葵，至於今天(10日)兩場比賽，Sunday乘勝追擊再以9：8力退向日葵，台北御聖High Match則以10：4撂倒Anytime Fitness，同樣延續連勝。

首屆女子棒球聯賽第一週在台南盛樂地棒球場開打，本週六日重返，台灣女子棒球運動推廣協會特別感謝台南市體育處支持，讓球員有舞台發揮，享受打棒球的樂趣。

9日共進行三場賽事，Sunday不畏寒流火力全開，首場對上Anytime Fitness全場敲出12支安打，包括謝愷玲場內全壘打，局局都有分數進帳，其中第六棒蕭晴方繳出3支3猛打賞最亮眼，最終4局就拿下勝利。

Sunday接著對上台北先鋒之戰同樣大比分領先，整場猛敲12支安打，2局上自廖淑蘋安打拉起一波12人次進攻，包括陳頎棻場內兩分砲，單局猛灌8分奠定勝基，同樣4局以雙位分數差勝出。

台北御聖High Match與向日葵則是出現打擊戰，御聖一開局先以4安打2失誤攻下4分，向日葵則在1局下利用1出局後5安打串聯攻勢，范姜函汝在後補上三壘安打一舉清壘，向日葵7分大局反超。御聖2局上自蘇詩媚二壘安打攻勢再起，前五棒接連揮出安打，打下5分大局要回領先，3局上同樣攻下5分逐步將比分拉開，4局結束以8分差贏球。

今日兩場賽事續戰，Sunday對上向日葵你來我往，Sunday開局趁著對手投手不穩，3次四死球加上野手選擇、暴投先搶分，接著唐梓菱、黃詩媛補上安打，加上向日葵出現2次失誤，Sunday先拿5分。

向日葵下半局利用4安打追回3分，Sunday第2局再添3分，向日葵2局下攻下5分，打完前兩局雙方戰平8比8，Sunday3局上2出局後靠著保送、盜壘以及謝愷玲適時安打加上右外野手失誤攻下超前分，靠著這一分拿下單週第3勝。

御聖對戰Anytime Fitness則是一開始處於落後，Anytime Fitness開賽以2安打、1失誤1保送先得2分，御聖則在2、3局有所斬獲，2局下余品萱、蔡雅羚、陳侑函、林倍菁都敲出安打，加上2四死球，一舉攻下5分，3局下余品萱再帶起攻勢同樣進帳5分，Anytime Fitness雖在4局上追回2分，不過無法改變結果，由御聖帶走勝利。

Sunday對上Anytime Fitness。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

1/9賽果如下

(一)Sunday 16：2 Anytime Fitness

(二)向日葵9：17台北御聖

(三)台北先鋒1：13 Sunday

1/10賽果如下

(一)向日葵8：9 Sunday

(二)台北御聖10：4 Anytime Fitness