中職／四爺、綺綺趕在開訓前登記結婚 陳傑憲兩年內卻無法請客

統一獅隊外野3帥之一的「四爺」陳傑憲在去年底向女友綺綺求婚成功，1月7日登記結婚，今年目標除了維持身體健康外，兩人也計劃生兩個小孩，最好是一男一女。

近期他先後參加了隊友林岱安(原名林祐樂)、郭阜林的婚禮，傑憲說：「其實有點羨慕，我很想辦婚禮，這是兩人之間的一個重要過程，婚禮中，最讓我感動的一刻是女生父親牽著她，將她交給男生的那一刻。」

陳傑憲談到婚宴，他說：「我今年虛歲29，我老婆小我一歲，按習俗，今年、明年都不能請客，後天應該也不行，要什麼時候辦，還得再想想，要跟長輩討論。」似乎還對時辰相當煩惱。

但是談到未來計劃，傑憲自信表示兩人早想好了：「交往時，我們就是以結婚為前提，早就討論好，想要兩個小孩，最好是一男一女。」

2020賽季年下打擊王和安打王的陳傑憲，對於今年目標，他說：「最重要的是先保持健康，個人獎我覺得要等下半季再講，會比較準。」