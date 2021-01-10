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中職／冠軍賽輸球還發1500萬？兄弟內部人士：不可能

聯合新聞網 / 綜合報導

一名PTT網友CrazyWinnie在棒球版「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」一文中爆出許多內幕八卦，內文暗指統一獅球團摳門，相較中信兄弟「台灣大賽不論輸贏發1500萬」差距甚大，有媒體求證中信兄弟，球隊內部人士透露，「怎麼可能輸了還拿獎金！」

PTT網友CrazyWinnie在棒球版爆料，聲稱統一獅奪冠獎金僅70萬，內文提到中信兄弟老闆在台灣大賽賽前便宣布，「他準備1500萬要發給球員，不管最後成績如何，我就是會發。」、「冠軍賽的獎金也直接乘以20倍。」等，求證相關人士後，皆表示其並非屬實。

媒體報導指出，相關人士表示，季後賽球隊激勵獎金各隊都有，先前是依照個人成績表現記點發放獎金，2016年最高喊到15倍，但近年針對季後賽調整獎金規範，著重球員貢獻度，並不是不論輸贏皆有。

中信 PTT

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