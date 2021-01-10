日職／松坂大輔復健不及 恐趕不上西武開季
據日媒「日刊Sports」報導，西武獅老將松坂大輔恐怕因傷而趕不上開季，西武總經理渡邊久信對此表示，目前松坂正專心復健，目前並沒有急著趕上開季的打算。
已年屆40的老將松坂大輔去年7月因動脊椎內視鏡頸椎手術，最後並沒有在一軍登板，監督辻發彥也擔心表示目前松坂的身體狀況想不明朗，不過可以確定的是他已於去年年末回國，在日本以季中回歸作為目標努力復健。
除了松坂大輔，日本國內疫情持續升溫，尼爾（Zach Neal）、賈瑞特（Reed Garrett）、馬喜亞（Ernesto Mejia）、史幫爵伯格（Cory Spangenberg）等4位洋將是否能如期到來仍是未知數。
西武獅總經理渡邊久信表示，「在美國時常有自主訓練後，來到球隊春訓後就直接實戰的狀況，洋將應該也會習慣這樣的模式，因此可能也會讓洋將在母國採取自主春訓的模式，希望即使無法參加春訓，也盼把影響降到最低。」
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