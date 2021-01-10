中職／潘傑楷遭影射婚外情未受訪 獅隊要先查證

統一獅隊潘傑楷遭網路爆料指控，在老婆待產期間約女性到房間，潘傑楷透過Instagram限時動態表示，希望與爆料者對質，今天參與獅隊開訓則未受訪，交由球團統一發言。

署名「CrazyWinnie（沒品維尼）」的網友，昨晚在批踢踢連發兩篇爆料文，第一篇影射「在社群上，裝得一副愛家形象，卻趁老婆待產，約隊內妹妹到飯店房間的某人。」第二篇直接點出「待產事件」的主角就是潘傑楷。

潘傑楷夫婦深夜在IG限動上回應此事，希望與爆料者當面對質，潘傑楷寫著：「發文的作者可以約出來討論這件事情嗎？現在搞得一個家庭支離破碎的，老婆要跟我離婚，如果作者有看到這篇文可以告訴我好嗎？我還想好好維持一個家庭。」

獅隊今天正好在台南球場開訓，事主潘傑楷低調透過球團人員婉拒受訪，交由球團統一發言。

領隊蘇泰安表示，球隊對於球員私生活比較重視，針對這部份的爆料，球團會進行查證後，釐清真相後再決定後續作法。