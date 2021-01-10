中職／冠軍獎金只發70萬？統一獅駁斥：至少600萬

中職去年總冠軍隊統一獅隊今天在台南球場開訓，17日將舉辦開訓儀式與球迷同歡，卻在昨晚出現與獅隊相關的網路爆料文，針對多項指控，領隊蘇泰安駁斥，冠軍獎金只有70萬並非事實，實際上發超過600萬，而70萬是用於感謝後勤人員的辛勞。

署名「CrazyWinnie（沒品維尼）」的網友，昨晚在批踢踢連發兩篇爆料文，指控獅隊慶功宴酒水有限、奪冠獎金僅發放70萬、加碼獎金不知去向等，而引起網友最大討論的是球員私生活的部分，明指潘傑楷在老婆待產期間有出軌行為。

獅隊今天在台南球場開訓，蘇泰安嚴正駁斥網路爆料，他表示，奪冠獎金超過600萬，70萬是球團額外發放，用來感謝第一線球團人員的辛勞。至於關於球員私生活的其他爆料，球團將在查證後，再討論後續作法。

對於網路爆料，獅隊將待查證、備齊資料後討論後續，不排除依法律途徑處理。