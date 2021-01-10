中職／冠軍獅開訓在即卻傳腥風暴 潘傑楷與妻要爆料者出面對質

統一獅去年剛奪下暌違7年的總冠軍，一名PTT網友CrazyWinnie在棒球版「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」一文中爆出許多內幕八卦，其中大多在批評該隊摳門，然而沒想到被討論最熱烈的竟是文中影射獅隊球員潘傑楷酒駕載妹的八卦消息。

網友CrazyWinnie在首篇從「包括那個在社群上，裝得一副愛家形象，卻趁老婆待產，約隊內妹妹到飯店房間的某人」到第二篇直言「就是在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY，我想你記得吧？」有意無意指出當事人是當時以為擊出全壘打而被林哲瑄美技接殺的獅隊球員潘傑楷。

該文還爆料指出，該球員在老婆待產時，約隊上的妹妹到房間，但沒成功約到，還特別強調：我老婆今天不在。並直言要該球員的老婆如果有時間發文，不如叫自己老公講清楚有沒有做過這種行為。

翻攝自潘傑楷老婆IG 翻攝自潘傑楷老婆IG

潘傑楷老婆在IG限時動態上寫道，她會問清楚事實，但潘傑楷本人回應沒有，同時希望能與作者當面對峙（質），如果此為事實將與潘傑楷離婚，如果不願意出門對質就將報案，希望能要回事實與公道。

潘傑楷本人也在IG限動發文，「現在搞得一個家庭支離破碎的，老婆要跟我離婚」希望作者有看到這篇文可以告訴他，他還想好好維持一個家庭。